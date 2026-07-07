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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"Добрые" дроны окружили Москву, взрывы гремят с ночи: появились первые детали "прилетов" (видео)

В Московской области под удар беспилотников пострадали военные объекты РФ.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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"Добрые" дроны окружили Москву, взрывы гремят с ночи: появились первые детали "прилетов" (видео)

© ТСН.ua

В ночь на 7 июля в Московской области России прозвучала серия взрывов. Местные жители зафиксировали атаку беспилотников.

Об этом сообщают РосСМИ.

Предварительно среди возможных целей были предприятия, связанные с российским военно-промышленным комплексом. В частности, сообщалось о районе Краснозаводска, где расположен Краснозаводский химический завод. Предприятие производит продукцию военного назначения, в том числе компоненты боеприпасов и ракетного вооружения.

Также среди возможных целей называют Климовск, где расположен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИТОЧМАШ). Учреждение занимается разработкой стрелкового оружия, боеприпасов и военной экипировки для армии РФ.

Еще одним возможным объектом атаки мог быть Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения (ЦНИИСМ) в Хотьково, работающий над разработкой и испытаниями боеприпасов и специального вооружения.

Информация о последствиях ударов и возможных повреждениях на других локациях уточняется. Официальных сообщений от российской стороны по всем инцидентам пока не поступало.

Ранее украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод в России, преодолев около 2500 километров от украинской границы; после удара на предприятии вспыхнул пожар. Омский НПЗ является одним из крупнейших в РФ — ежегодно перерабатывает более 20 миллионов тонн нефти и имеет стратегическое значение для топливного обеспечения страны. Поражение завода подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, заявив, что предприятие может приостановить работу. Информация о масштабах повреждений уточняется.

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Дата публикации
Количество просмотров
1007
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