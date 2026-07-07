Сборная Бельгии затроллила ФИФА и Трампа после разгрома США в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Бельгии / © Associated Press

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Сборная Бельгии затроллила Международную федерацию футбола (ФИФА) и президента США Дональда Трампа после разгромной победы (4:1) над американцами в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединку предшествовал громкий скандал. ФИФА после личного обращения Трампа приостановила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, который получил красную карточку в поединке 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, из-за чего должен был пропустить следующую игру плей-офф против бельгийцев.

Однако по просьбе Трампа "бан" Балогуна был приостановлен и лучший бомбардир сборной США на турнире вышел в стартовом составе на матч с Бельгией.

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После выхода в четвертьфинал пресс-служба бельгийской сборной решила высмеять скандальное решение и опубликовала пост с фото празднования "красными дьяволами" четвертого забитого мяча в ворота американцев.

"Отмените это", — остроумно подписал снимок официальный аккаунт сборной Бельгии в соцсетях.

В четвертьфинале ЧМ-2026 бельгийцы сразятся с Испанией, которая в 1/8 финала вырвала победу над Португалией (1:0).

Матч Испания — Бельгия состоится в пятницу, 10 июля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

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Победитель этой пары в полуфинале сыграет с триумфатором поединка Франция — Марокко, который состоится в четверг, 9 июля, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА отреагировал на громкий скандал с Трампом и сборной США на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.

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