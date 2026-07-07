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Динамо — Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
"Бело-синие" встретятся с румынским клубом в первой игре нового евросезона.
В четверг, 9 июля, киевское "Динамо" сразится с румынским клубом "Университатя" из Клужа-Напоки в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском городе Люблин, на стадионе "Арена Люблин". Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
В прошлом сезоне "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, а "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии.
Где смотреть матч Динамо — Университатя
На территории Украины поединок "Динамо" — "Университатя" в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Также игру можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ответный матч состоится в четверг, 16 июля, на стадионе "Клуж Арена" в городе Клуж-Напока, в 20:30 по киевскому времени.
Победитель этой пары во 2-м этапе отбора Лиги Европы сразится с греческим ПАОКом, а неудачник во 2-м квалифай-раунде Лиги конференций встретится с норвежским "Бранном".
Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.