ФИФА приостановила "бан" игрока сборной США на ЧМ-2026 и получила благодарность от Трампа

Фоларин Балогун / © Associated Press

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Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Об этом сообщает nytimes.com.

"Согласно положениям статьи 27 Дисциплинарного кодекса (FDC), выполнение автоматической дисквалификации на матч для игрока сборной США Фоларина Балогуна приостанавливается на испытательный срок сроком в один год", — говорится в решении дисциплинарного комитета ФИФА.

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Балогун получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0.

Фоларин в борьбе за мяч сзади наступил на ногу защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу на левом фланге атаки — рефери удалил американца с поля за грубое нарушение правил.

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что из Белого дома напрямую позвонили в ФИФА с просьбой к президенту организации Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Балогуна.

После этого решения президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна.

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"Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и отменили огромную несправедливость", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Таким образом, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Отметим, что 25-летний Балогун с тремя голами является лучшим бомбардиром сборной США на домашнем Мундиале.

Поединок США — Бельгия состоится во вторник, 7 июля, в Сиэтле. Начало игры — в 03:00 по киевскому времени.

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Победитель пары США — Бельгия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Португалия — Испания.

Ранее сообщалось, что Трамп будет лично вручать трофей победителю ЧМ-2026.

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