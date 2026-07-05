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Роналду сделал важное заявление перед матчем с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026
Криштиану объявил, что нынешний Мундиаль станет для него последним в карьере.
Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду накануне матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Испании сообщил, что нынешний Мундиаль станет для него последним в карьере.
"Да, это будет мой последний чемпионат мира. Надо просто получать удовольствие", — цитирует Роналду издание Record.
ЧМ-2026 — шестой Мундиаль в карьере Роналду, он делит рекорд по участию на мировых первенствах с аргентинцем Лионелем Месси.
Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Португалия — Испания.
Отметим, что в 1/8 финала сборная Португалии с голом Роналду одержала волевую победу над Хорватией (2:1).
Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира.
Также мы рассказывали, что Роналду посвятил победу над Хорватией экс-партнеру, который погиб в автокатастрофе.