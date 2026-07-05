Бразилия — Норвегия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии по футболу / © Associated Press

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В воскресенье, 5 июля, сборные Бразилии и Норвегии сразятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале сборная Бразилии заняла первое место в группе C, сыграв вничью с Марокко (1:1), а также разгромив Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В 1/16 финала команда Карло Анчелотти одержала волевую победу над Японией (2:1).

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Норвежцы финишировали вторыми в квартете I, разбив Ирак (4:1), одолев Сенегал (3:2) и потерпев разгромное поражение от Франции (1:4). В 1/16 финала Эрлинг Холанд и Ко обыграли Кот-д'Ивуар (2:1).

Победитель пары Бразилия — Норвегия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Мексика — Англия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Бразилия — Норвегия.

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