ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на неділю, 5 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 3 липня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Курс валют

Курс валют на неділю, 5 липня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 5 липня. Долар зріс на 4 коп. Євро додав 11 коп. Злотий зріс на 4 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,80 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,08 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,90 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 6 липня. Іноземна валюта втратить у ціні. Зокрема, американський долар зменшився аж на 24 коп.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie