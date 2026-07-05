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Курс валют на неділю, 5 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 3 липня.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 5 липня. Долар зріс на 4 коп. Євро додав 11 коп. Злотий зріс на 4 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,80 грн
Курс євро
1 євро — 51,08 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 6 липня. Іноземна валюта втратить у ціні. Зокрема, американський долар зменшився аж на 24 коп.
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