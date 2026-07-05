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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
750
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та в Криму: головні новини ночі 5 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 липня 2026 року:

  • Росія атакувала Дніпро: після вибухів над містом здійнялося сильне задимлення Читати далі –>

  • У Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку біля аеродрому "Гвардійське" та блекаут Читати далі –>

  • Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: Федоров показав фото наслідків атаки Читати далі –>

  • У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку дронів Читати далі –>

  • Росія завдала щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю: зруйновано частину багатоповерхівки, постраждала критична інфраструктура Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
750
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