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Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та в Криму: головні новини ночі 5 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 липня 2026 року:
Росія атакувала Дніпро: після вибухів над містом здійнялося сильне задимлення Читати далі –>
У Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку біля аеродрому "Гвардійське" та блекаут Читати далі –>
Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: Федоров показав фото наслідків атаки Читати далі –>
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку дронів Читати далі –>
Росія завдала щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю: зруйновано частину багатоповерхівки, постраждала критична інфраструктура Читати далі –>