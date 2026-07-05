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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
465
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Днепре, Запорожье и в Крыму: главные новости ночи 5 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июля 2026 года:

  • Россия атаковала Днепр: после взрывов над городом поднялось сильное задымление Читать далее –>

  • В Крыму прогремели взрывы: сообщают об атаке у аэродрома "Гвардейское" и блекаут Читать далее –>

  • Россия ударила по жилому дому в Запорожье: Федоров показал фото последствий атаки Читать далее –>

  • Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявили об атаке дронов Читать далее –>

  • Россия нанесла не менее пяти ударов по Запорожью: разрушена часть многоэтажки, пострадала критическая инфраструктура Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
465
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