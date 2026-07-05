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- Украина
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Взрывы в Днепре, Запорожье и в Крыму: главные новости ночи 5 июля 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июля 2026 года:
Россия атаковала Днепр: после взрывов над городом поднялось сильное задымление Читать далее –>
В Крыму прогремели взрывы: сообщают об атаке у аэродрома "Гвардейское" и блекаут Читать далее –>
Россия ударила по жилому дому в Запорожье: Федоров показал фото последствий атаки Читать далее –>
Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявили об атаке дронов Читать далее –>
Россия нанесла не менее пяти ударов по Запорожью: разрушена часть многоэтажки, пострадала критическая инфраструктура Читать далее –>
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