Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака: день революционных перемен

Розы / © ТСН

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Правда, приятных перемен стоит ждать, прежде всего, тем, кто движется вперед, не останавливаясь и не отступая от намеченной цели. Любое дело, которым мы займемся в это время, несмотря ни на что, необходимо будет довести до ума.

Овен

Не стоит спрашивать советов у окружающих, а если они решат дать их без вашей просьбы, лучше пропустить сказанное мимо ушей — вы сами знаете, как лучше поступать, поэтому к решение должно исходить только от вас.

Телец

Несмотря на выходной день, профессиональные вопросы — даже самые важные и сложные — неожиданно будут решаться легко и без усилий: за этот день удастся успешно и быстро переделать рекордное количество дел.

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Близнецы

Сегодня необходимо сосредоточиться на главном — деле, которым вы занимаетесь, даже если оно касается дома и быта, не отвлекаясь на второстепенно — разговоры по телефону или общение в мессенджерах.

Рак

Хороший день для начала любого путешествия, будь то командировка или поездка на долгожданный отдых, в любом случае обстоятельства сложатся максимально благоприятно, а результат окажется положительным.

Лев

Постарайтесь держать себя в руках и не скатываться до грубости в отношении окружающих, даже если объективно они будут этого заслуживать — впоследствии вы об этом пожалеете, так что важно сдерживать себя.

Дева

Несмотря на выходной, представителей вашего знака будет отличать редкостная производительность труда — вы успеете сделать все, запланировали, и даже больше, если не станете лениться и ударно поработаете.

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Весы

Профессиональный проект, которым вы занимались в последнее время, потребует последних — серьезных — шагов: поэтому, несмотря на выходной, соберите все свои силы, дисциплинируйтесь и доведите его до ума.

Скорпион

Возможно заманчивое предложение, от которого у вас — в буквальном смысле слова — закружится голова: можете смело отвечать согласием, никаких подвохов не предвидится, так опасаться нечего.

Стрелец

Сегодня не стоит помогать другим, особенно в ущерб самим себе — вряд ли те, ради кого вы пожертвуете собственными интересами, оценят ваш поступок по достоинству и достойно отблагодарят вас за него.

Козерог

В отношениях с окружающими людьми в это время — впрочем, как и в любое другое- необходима искренность и честность: перед таким сильным оружием не смогут устоять даже те, чьи намерения не так прозрачны, как кажется.

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Водолей

Выходной день- прекрасное время, чтобы подумать о том, как уже завтра презентовать свои профессиональные способности с лучшей стороны — начальство оценит их по достоинству и найдет способ поощрить вас.

Рыбы

Сегодня вы будете обладать редкостным красноречием и умением доносить свои мысли до окружающих, которые помогут вам убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых партнеров и собеседников.

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