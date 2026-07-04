Гороскоп на 29 червня – 5 липня 2026 року / © ТСН

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6 июля Солнце образует напряженный аспект с Сатурном, поэтому могут возникнуть задержки в делах, переносы встреч, необходимость переделывать уже выполненную работу или брать на себя дополнительные обязанности. То, что еще вчера казалось простым, теперь требует терпения, дисциплины и ответственности, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Аспект проверяет прочность ваших намерений. Если цель действительно важна, препятствия помогут сделать ее более реалистичной и устойчивой. Неделя учит не торопить события и не воспринимать временные ограничения как знак того, что нужно отказаться от своих планов.

С 7 июля формируется редкая гармоничная конфигурация между Ураном, Нептуном и ретроградным Плутоном, которая будет сопровождать нас до конца месяца. На внешнем уровне перемены могут идти не так быстро, как хотелось бы, однако внутри начинают складываться новые процессы, способные определить будущее на многие месяцы вперед.

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Это хорошее время для переосмысления своих целей, поиска новых решений, обучения, работы над долгосрочными проектами и постепенного выхода из старых жизненных сценариев. Многие почувствуют, что интуиция становится сильнее, а ответы на важные вопросы приходят словно сами собой. Иногда достаточно изменить угол зрения, чтобы увидеть совершенно новые возможности.

9 июля в 20:22 (gmt+3) Венера входит в знак Девы, и вместе с ней меняется отношение к любви, деньгам и повседневной жизни. На смену романтическим ожиданиям приходит желание навести порядок. Сейчас хочется понимать, на чем строятся отношения, насколько надежны партнеры, куда уходят деньги и какие привычки действительно делают жизнь лучше.

Энергия знака Девы помогает отказаться от лишнего и сосредоточиться на том, что приносит реальную пользу. Это благоприятное время для планирования бюджета, рабочих вопросов, заботы о здоровье, наведения порядка дома и завершения незаконченных дел. Маленькие шаги, сделанные сейчас, способны дать очень заметный результат уже в ближайшие недели.

ОВЕН

В сфере взаимоотношений возникают частые споры и неделя может стать временем честных разговоров. Это хороший период для того, чтобы вместе обсуждать планы на будущее, распределять обязанности и искать решения, которые укрепляют союз. В профессиональной сфере успех будет сопутствовать тем, кто умеет сохранять спокойствие даже тогда, когда обстоятельства требуют больше усилий, чем обычно.

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ТЕЛЕЦ

Главный урок этой недели заключается в том, что не каждое замедление является препятствием. Иногда жизнь специально снижает скорость, чтобы человек смог выбрать действительно правильное направление. Именно сейчас закладывается фундамент событий второй половины июля, когда многие процессы начнут развиваться значительно быстрее. Обстоятельства могут заставить снизить темп и пересмотреть планы.

БЛИЗНЕЦЫ

Не воспринимайте задержки как поражение — сейчас судьба помогает вам избежать ошибок. После насыщенного начала июля наступает время навести порядок в своих мыслях и делах. Домашние вопросы, семья и бытовые обязанности могут выйти на первый план. Неделя подходит для ремонта, переезда, решения имущественных вопросов и укрепления отношений с близкими. Не пытайтесь успеть все сразу — постепенно ситуация начнет складываться в вашу пользу.

РАК

Не все желания исполняются мгновенно, но не позволяйте временным ограничениям подорвать вашу уверенность. Уже ближе к концу недели появятся новые идеи, полезные знакомства и возможности договориться о том, что раньше казалось невозможным. Возможно, придется задуматься о распределении финансов или пересмотреть профессиональные цели. После перехода Венеры в Деву денежные вопросы становятся более понятными.

ЛЕВ

Благоприятно искать дополнительные источники дохода, составлять бюджет и планировать крупные покупки. Это прекрасное время для обновления внешнего образа, новых знакомств, развития бизнеса и укрепления отношений. Многие почувствуют, что начинают нравиться себе гораздо больше. Перед вами открываются новые перспективы благодаря людям, которые разделяют ваши идеи.

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ДЕВА

Энергия недели постепенно становится для вас комфортнее. Венера, переходя в Деву, усиливает вашу природную практичность и помогает вернуть стабильность. Благоприятно заниматься творческими проектами, оформлять документы, планировать отпуск или семейный бюджет. Вполне реально построить отношения на доверии и взаимной поддержке, разобраться с рабочими вопросами и финансовыми делами.

ВЕСЫ

Не все процессы будут заметны окружающим, однако именно сейчас происходит важная переоценка ценностей. После 9 июля полезно больше отдыхать, заботиться о здоровье и не перегружать себя лишними обязательствами. Иногда лучший способ двигаться вперед — позволить себе небольшую паузу. Венера в Деве помогает найти надежных союзников и укрепить дружеские связи, которые вскоре могут принести вполне ощутимую пользу.

СКОРПИОН

Неделя благоприятна для коллективной работы, профессионального общения и участия в совместных проектах. Руководство может предъявлять более высокие требования, но одновременно открываются возможности проявить профессионализм. Не бойтесь брать ответственность — именно она станет основой будущего роста. После 9 июля повышается вероятность карьерных предложений или признания ваших заслуг.

СТРЕЛЕЦ

Неделя заставляет выйти за пределы привычных представлений. Наступает время разобраться с тем, что долго откладывалось. Возможно, изменятся планы, связанные с путешествиями, обучением или юридическими вопросами. Венера в Деве поддерживает любые интеллектуальные проекты, получение новых знаний и международное сотрудничество. Сейчас полезно расширять горизонты и смотреть на ситуацию шире.

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КОЗЕРОГ

Финансовые обязательства, кредиты, раздел имущества или вопросы совместного бюджета могут потребовать внимания. Появляется шанс освободиться от старых долгов — как материальных, так и эмоциональных. Венера в Деве помогает увидеть партнера без иллюзий, но одновременно дает возможность укрепить союз, если обе стороны готовы работать над ним. Благоприятно обсуждать совместные планы, заключать соглашения и искать компромиссы.

ВОДОЛЕЙ

Отношения проходят проверку на зрелость и взаимную ответственность. Неделя создает условия, где важно действовать последовательно. Вы видите, какие направления приносят реальную пользу, а какие только забирают время. Появляются предложения, которые можно рассматривать как долгосрочные, но они требуют проверки и спокойного анализа. Если вы не торопитесь, июль помогает укрепить финансовую базу и вывести проекты на более устойчивый уровень.

РЫБЫ

Неделя помогает укрепить позиции, завершить важные задачи и подготовить основу для более сильных перемен позже. Возможны новые проекты, неожиданные предложения, договоренности, которые открывают перспективы. Период подходит для расширения деятельности, поиска новых направлений и шагов, которые выводят вас на более высокий уровень. Личные отношения могут получить новый импульс — через разговор, совместное решение или общую идею.

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