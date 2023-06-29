Как легко удалить косточки из вишен или черешен: эти простые решения помогут сделать это быстро

Если вы собираетесь приготовить компот, варенье или пирог из вишен или черешней, необходимо сначала избавиться от косточек. Это достаточно кропотливое занятие, но есть способы, которые помогут это сделать. Рассказываем, как удалить косточки без особых хлопот в материале ТСН.ua.

Косточки из вишен или черешен можно удалять как вручную, с помощью подручных средств, так и специальных — созданы и продаются специальные машинки для удаления косточек. Рассказываем, как удалять косточки без особых устройств.

Самый известный, наверное, способ удаления косточек с помощью шпильки. Вытаскивать косточку с помощью шпильки нужно использовать ее как ложку.

Как удалить косточку из вишни и черешни

Пинцетом косточка извлекается таким же образом, как и булавкой.

Можно взять бутылку с узким горлышком,на которое "одеть" ягоду так, чтобы она не падала внутрь и палочку. Палочкой пропихните косточку внутрь бутылки. Косточки остаются в бутылке, а ягоды – на поверхности.

Как удалить косточку из вишни и черешни

Зубочисткой или шпилькой для волос протыкаем вишню или черешню, а затем вращаем зубочистку или шпильку вокруг косточки. Так косточку будет легко удалить, а ягоды останутся сочными и вкусными.

Трубочкой для коктейлей можно выталкивать косточку из вишни или черешни, а можно попытаться делать наоборот – втягивайте вакуумом косточку на себя.

Мало кто знает, что в чесночочке есть отверстие, которое идеально подойдет для удаления косточек с черешней или вишен.

Удалить косточки из черешней или вишен можно с помощью обычного одноразового шприца, немного его преобразив.

Как легко удалить косточки с вишен или черешен

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