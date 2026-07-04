Пенсионеров освободили от важного налога, но не всех: в ПФУ напомнили, кому придется платить

Пенсионерка

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Украинские пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога, однако эта льгота действует только на участки определенного размера.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС) Украины.

Льготы на земельный налог — что нужно знать

По данным ведомства, освобождение от налогообложения распространяется на несколько видов земельных наделов. В частности, полностью не платить можно за участок для личного крестьянского хозяйства, если его площадь не превышает 2 гектара.

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Также льгота действует на землю под жилым домом и хозяйственными постройками, но максимальный размер зависит от типа населенного пункта:

в городах — до 0,10 гектара;

в поселках — до 0,15 гектара;

в селах — до 0,25 гектара.

В налоговой службе объяснили, что в случае превышения этих лимитов право на льготу не теряется полностью. В такой ситуации владельцу придется платить налог только за ту часть площади, которая выходит за рамки установленных норм.

Чтобы оформить освобождение от налога, пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ГНС по месту расположения земельного участка и предоставить пенсионное удостоверение для подтверждения своего статуса. Помимо пенсионеров по возрасту законодательство освобождает от уплаты этого налога ветеранов войны, военнослужащих, а также лиц с инвалидностью I и II групп.

Также в ведомстве напомнили о существовании другой социальной помощи. Отдельные категории пенсионеров, работавших в сельской местности и оставшихся там жить, имеют право на 100% компенсацию расходов на коммунальные услуги, сжиженный газ и печное топливо.

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Эта льгота распространяется на бывших педагогов, медиков, фармацевтов, работников культуры и аграрного сектора. Главными условиями для ее получения являются не менее трех лет стажа на должности и работа на ней на момент выхода на заслуженный отдых.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, в Украине начнут постепенно повышать требования к страховому стажу, необходимому для ухода на пенсию. Обязательный минимум будет расти именно для украинцев, которые планируют оформить пенсионные выплаты в 60 или 63 года.

Также Верховная Рада Украины приняла новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Документ гарантирует переселенцам назначение и выплату пенсий на общих условиях и расширяет программы обеспечения жильем.

Ранее мы писали, что для отдельной категории граждан государство гарантирует ежемесячное довольствие на уровне более 20 тысяч гривен.

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