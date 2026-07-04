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РФ посреди дня атаковала крупный областной центр, взрывы один за другим: первые подробности (фото)
Жителей города призывают не игнорировать сигнал опасности и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.
В Запорожье во время воздушной тревоги, в субботу, 4 июля, были слышны звуки взрыва.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.
Глава Запорожской ОВА, Иван Федоров, подтвердил, что россияне атаковали город.
«Один человек ранен. Ей уже оказывают медицинскую помощь. Воздушная тревога продолжается», — говорится в сообщении.
До этого он говорил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.
По информации местных жителей, в городе прозвучало более 5 взрывов.
По состоянию на 16:47, Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеского удара увеличилось до трех. Также известно, что повреждения получили частные дома.
Впоследствии глава добавил, что из-за вражеских обстрелов горит автостоянка.
«Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируется», — говорит Федоров.
Обновлено: среди раненых тоже есть ребенок. Ей 10 лет, она уже находится под наблюдением медиков.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Россияне также совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БПЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний ребенок.
Также, россияне вечером 3 июля дронами атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате обстрела есть новые разрушения.