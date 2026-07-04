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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
873
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РФ посреди дня атаковала крупный областной центр, взрывы один за другим: первые подробности (фото)

Жителей города призывают не игнорировать сигнал опасности и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Фото иллюстрированное

Фото иллюстрированное / © из соцсетей

В Запорожье во время воздушной тревоги, в субботу, 4 июля, были слышны звуки взрыва.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

Глава Запорожской ОВА, Иван Федоров, подтвердил, что россияне атаковали город.

Последствия атаки

Последствия атаки

«Один человек ранен. Ей уже оказывают медицинскую помощь. Воздушная тревога продолжается», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Последствия атаки

До этого он говорил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.

Последствия атаки

Последствия атаки

По информации местных жителей, в городе прозвучало более 5 взрывов.

По состоянию на 16:47, Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеского удара увеличилось до трех. Также известно, что повреждения получили частные дома.

Последствия атаки

Последствия атаки

Впоследствии глава добавил, что из-за вражеских обстрелов горит автостоянка.

«Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируется», — говорит Федоров.

Последствия атаки

Последствия атаки

Обновлено: среди раненых тоже есть ребенок. Ей 10 лет, она уже находится под наблюдением медиков.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Россияне также совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БПЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний ребенок.

Также, россияне вечером 3 июля дронами атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате обстрела есть новые разрушения.

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Дата публикации
Количество просмотров
873
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