РФ посреди дня атаковала крупный областной центр, взрывы один за другим: первые подробности (фото)

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В Запорожье во время воздушной тревоги, в субботу, 4 июля, были слышны звуки взрыва.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

Глава Запорожской ОВА, Иван Федоров, подтвердил, что россияне атаковали город.

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Последствия атаки

«Один человек ранен. Ей уже оказывают медицинскую помощь. Воздушная тревога продолжается», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

До этого он говорил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.

Последствия атаки

По информации местных жителей, в городе прозвучало более 5 взрывов.

По состоянию на 16:47, Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеского удара увеличилось до трех. Также известно, что повреждения получили частные дома.

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Последствия атаки

Впоследствии глава добавил, что из-за вражеских обстрелов горит автостоянка.

«Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируется», — говорит Федоров.

Последствия атаки

Обновлено: среди раненых тоже есть ребенок. Ей 10 лет, она уже находится под наблюдением медиков.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Россияне также совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БПЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний ребенок.

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Также, россияне вечером 3 июля дронами атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате обстрела есть новые разрушения.

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