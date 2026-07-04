- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1003
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ убила жену и 5-летнюю дочь полицейского: новые детали удара по центру Сум
Старшая, 13-летняя дочь полицейского, получила ранения и находится в больнице.
При ударе России по Сумам 3 июля погибли 33-летняя жена и 5-летняя дочь полицейского.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Олег Кашперук.
По его словам, мужчина, потерявший жену и дочь, служит в батальоне полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Сумской области.
«Во время ночной атаки российских войск управляемыми авиабомбами по Сумам 3 июля 2026 года погибли 33-летняя жена и 5-летняя дочь полицейского Сумщины, который в настоящее время несет службу в батальоне полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Сумской области», — говорится в сообщении.
Старшая, 13-летняя дочь, получила ранения и находится в больнице.
Удар РФ по Сумам — что известно
Накануне Россия атаковала КАБами по центру Сум. В эпицентре удара оказалась жилая многоэтажка. Утром 4 июля стало известно о четвертом погибшем, находившемся в критически тяжелом состоянии и умершем в больнице, еще 33 человека пострадали.
По словам Зеленского, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.