Конфликт между Варшавой и Киевом не утихает: Туск сделал возмутительное заявление

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

В польском правительстве считают, что первый шаг по снятию напряженности между Варшавой и Киевом должна сделать Украина.

Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Клечеве, передает Polsat News.

Польский глава правительства подтвердил, что получил «несколько сигналов» от бывших и нынешних украинских политиков, в частности, письмо от бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Реклама

«Бывший президент Украины (…) обратился ко мне с очень теплым призывом в письме, чтобы мы попытались вместе работать над этим прошлым и пытались сделать так, чтобы прошлое не управляло будущим. Если прошлое будет руководить нами, будущее будет нелегким», — сказал Туск.

Он назвал решение Зеленского о присвоении Независимому центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины звание Героев УПА «неудачным» и призвал Киев предоставить «четкий сигнал».

«Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать четкий сигнал из Киева. Они пытаются, но мы все равно хотели бы услышать его четко», — подчеркнул Туск.

Конфликт между Польшей и Украиной — последние новости

На фоне напряженности между Украиной и Польшей лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит историческую политику. Соответствующее письмо он написал своим однопартийцам.

Реклама

Пока некоторые польские политики хотят блокировать евроинтеграцию Украины, российские спецслужбы готовят очередное ИПСО, чтобы еще больше повлиять на раскол в отношениях между Украиной и Польшей.

Новости партнеров