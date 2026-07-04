Тропические болезни могут распространиться по Европе: ученые предупредили о новой угрозе

Комары / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Из-за изменения климата Великобритания может столкнуться с распространением тропических болезней, переносимых комарами. Ученые предупреждают, что повышение температуры создает условия для распространения таких насекомых в регионах, где их раньше не было.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Старший научный сотрудник по экологической эпидемиологии Оксфордского университета Питер Чан пояснил, что из-за повышения температуры и более мягких зим комары рода Aedes постепенно продвигаются на север Европы. Если потепление продолжится, а места со стоячей водой останутся пригодными для их размножения, эти насекомые могут закрепиться и в Великобритании. При таком сценарии в течение ближайших двух десятилетий в стране могут появиться единичные случаи передачи лихорадки денге, чикунгуньи, желтой лихорадки и вируса Зика.

Реклама

По его словам, в странах Южной и Центральной Европы риски уже растут: денге и чикунгунья всё чаще вызывают локальные вспышки. Если же локальная передача инфекций начнётся в Великобритании, то, скорее всего, это произойдёт сначала на юго-востоке Англии.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Даниэль Альтманн также отметил, что подобная ситуация уже наблюдается на юге Франции и в Южной Италии. Он отметил, что если летняя температура около 30 градусов станет обычным явлением для Великобритании, это создаст благоприятные условия для распространения комаров Aedes aegypti, которые могут переносить денге, желтую лихорадку, чикунгунью и вирус Зика.

В то же время специалисты подчеркивают, что не прогнозируют стремительного возникновения эпидемии. Как отметил Питер Чан, в настоящее время риск для населения остается очень низким, а возможные изменения будут происходить постепенно. Однако после закрепления таких инфекций контролировать их станет значительно сложнее.

Фармацевт Ана Каролина Гонсалвес сослалась на прогнозы UKHSA, согласно которым тигровый комар (Aedes albopictus) может распространиться по большей части Англии в 2040–2050-х годах. Кроме того, результаты моделирования показывают, что примерно к 2060 году в Лондоне потенциально может возникнуть эндемическое распространение лихорадки денге.

Реклама

Она также напомнила, что в мае 2025 года UKHSA сообщило об обнаружении генетического материала вируса Западного Нила у комаров, собранных в Ноттингемшире ещё в 2023 году. В то же время агентство подчеркнуло, что риск для населения остается очень низким, а случаев заражения людей через укусы комаров в Великобритании до сих пор не зарегистрировано.

Питер Чан добавил, что в связи с ростом рисков стране придется усилить мониторинг и увеличить финансирование соответствующих исследований. Также он рекомендовал жителям устранять скопления стоячей воды вблизи домов и использовать средства защиты от укусов комаров.

Напомним, во Львовской области выявили ещё два случая тропической малярии. Заболевание подтвердили у двух женщин, недавно вернувшихся с отдыха на острове Занзибар в Танзании.

Новости партнеров