На какой руке правильно измерять давление: врачи объяснили важное правило

Артериальное давление / © unsplash.com

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Артериальное давление может годами оставаться повышенным без симптомов, поэтому регулярное домашнее измерение помогает вовремя выявить проблему. В то же время медики отмечают: даже правильный тонометр не гарантирует точного результата, если измерение производится с нарушением рекомендаций.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

Специалисты советуют при первом измерении обязательно проверить артериальное давление на обеих руках. Это поможет определить, есть ли разница между показателями.

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Если на одной руке значение стабильно выше, в дальнейшем именно на ней рекомендуют проводить все последующие измерения, ведь она более точно отражает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Небольшая разница в показателях считается естественной. Если она не превышает 10 мм рт. ст., поводов для беспокойства обычно нет.

Впрочем, если разница постоянно превышает 10 мм рт. ст., врачи рекомендуют обратиться к семейному врачу или кардиологу. Такой показатель может свидетельствовать о заболевании сосудов.

Разница более 15 мм рт. ст. может быть связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, а свыше 20 мм рт. ст. требовать дополнительного обследования для исключения серьезных патологий крупных артерий.

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Перед измерением необходимо спокойно посидеть не менее пяти минут. Во время процедуры не следует разговаривать, двигаться или скрещивать ноги. Руку нужно положить на стол так, чтобы манжета находилась примерно на уровне сердца.

Если нужно произвести повторное измерение, между процедурами следует сделать паузу одну-две минуты.

Неточные показатели часто возникают из-за измерений сразу после физической нагрузки, употребления кофе, курения или полного мочевого пузыря. Также важно использовать манжету правильного размера, ведь слишком мала или большая может оказать существенное влияние на результат.

Для объективной оценки врачи советуют измерять давление ежедневно примерно в одно и то же время и вести дневник показателей.

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Когда нужно обратиться к врачу

Если домашний тонометр регулярно показывает повышенное АД или разница между показателями на руках превышает 10 мм рт. ст., необходимо пройти медицинское обследование.

Немедленно обратиться за помощью следует в случае очень высокого давления, если оно сопровождается сильной болью в груди, одышкой, нарушением речи, слабостью в конечностях или ухудшением зрения.

Напомним, жевание сладкой жевательной резинки после употребления овощей, богатых нитратами (свекла, шпинат), может временно усиливать превращение нитратов в нитриты и оксид азота. Это способствует расширению сосудов и небольшому понижению артериального давления. Однако исследователи не рекомендуют использовать сладкую жвачку для борьбы с гипертонией из-за вреда для зубов и обмена веществ.

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