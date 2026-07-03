"Кровью залило глаза": жуткий рассказ беременной заправщицы, которая выжила во время удара по АЗС (фото, видео)

Анжела, пострадавшая беременная заправщица / © ТСН

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Беременная с ранениями бежала с горящей заправки, а враг бил ударными дронами снова и снова. В Днепре спасают 35-летнюю беременную женщину, которая попала под атаку беспилотников. Анжела работала заправщицей в селе Баловка. В ту ночь в Днепре и пригороде враг уничтожил сразу пять АЗС. Одна женщина погибла.

Подробности трагедии и удивительного спасения ребенка — в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

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Пепелище вместо заправки — это все, что осталось от АЗС в селе Баловка после циничной атаки вражеских дронов. Анжела работала здесь с прошлого года. Во время ночной смены она находилась внутри здания вместе со своим коллегой. Все произошло мгновенно, вспоминает раненая беременная женщина. Укрыться в безопасном месте они просто не успели.

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Анжела, пострадавшая беременная заправщица: «Взрывная волна ударила — и все. Как только пришла в себя, начали выбегать. Бежали с заправки в лес, вокруг было пламя. По памяти выбегали, потому что глаза залило кровью. Очень переживала и плакала. Переживала, чтобы с ребенком все было в порядке».

Первую неотложную помощь женщине оказали местные жители. Затем на машине скорой помощи из села Анжелу срочно доставили в больницу в Днепре.

В каком состоянии находится беременная женщина

Поскольку раненая женщина беременна, врачи действуют с максимальной осторожностью, чтобы стабилизировать ее состояние и сохранить беременность.

Анжела уже успешно перенесла несколько сложных хирургических операций. И самое главное — к женщине наконец-то вернулось зрение, и она снова может видеть.

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Впереди пострадавшую ждут еще несколько запланированных оперативных вмешательств. В ее теле до сих пор остаются многочисленные осколки от российского дрона. Их нужно извлечь хирургическим путем так, чтобы ни в коем случае не навредить будущему ребенку.

Кого именно она ждет, пани Анжела пока не знает, так как срок беременности еще небольшой. Дома женщину ждет большая семья — у нее уже есть двое сыновей и младшая дочь.

Она будет находиться под пристальным круглосуточным наблюдением врачей до тех пор, пока хирурги полностью не извлекут все осколки из ее тела и окончательно не убедятся, что никакой угрозы для дальнейшего течения беременности нет. Ее трое детей сейчас находятся под присмотром родной бабушки. Анжела надеется как можно скорее выздороветь и наконец-то быть вместе со своей семьей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРЯМО СЕЙЧАС! Удар по АЗС в ХАРЬКОВЕ! Массовое ОТРАВЛЕНИЕ недалеко от ЛЬВОВА! | ТСН 18:00 3 июля

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