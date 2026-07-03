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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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638
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Россия устроила серию ударов по АЗС в одной из областей: есть травмированные — детали

Россия выбрала новую цель для ударов — часто враг атакует автозаправки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Пожар.

Пожар. / © Associated Press

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В течение ночи 3 июля российская армия четырежды атаковала АЗС в Сумской области. Есть травмированные.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«С ночи россияне четыре раза атаковали автозаправочные станции на Сумщине. Во время угроз вражеских ударов по территории автозаправочных станций соблюдайте правила безопасности, следуйте указаниям персонала и служб», — подчеркнул чиновник.

В Недригайловской громаде пострадала женщина. В Сумской громаде — по меньшей мере три гражданских.

По словам Григорова, в Сумах россияне дважды атаковали автозаправочную станцию. По предварительной информации, повторный удар был нанесен реактивным БПЛА.

Напомним, в последнее время российские войска все чаще наносят удары по АЗС в прифронтовых регионах. По словам специалиста по системам радиоэлектронной борьбы, советника министра обороны Сергея Флеша Бескрестнова, для атак россияне используют ударные беспилотники типа Shahed, а также другие дроны самолетного и роторного типов. Чаще всего атакуют заправки в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.



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Дата публикации
Количество просмотров
638
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