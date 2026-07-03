Сборная Германии уволила тренера после провала на ЧМ-2026

Юлиан Нагельсманн / © Associated Press

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Сборная Германии уволила Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера после сенсационного вылета от Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Он также отмечает, что преемником 38-летнего специалиста во главе Бундестим должен стать Юрген Клопп, который ранее выразил готовность принять национальную команду.

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Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего Евро-2024, где уступила Испании (1:2 в дополнительное время).

На ЧМ-2026 сборная Германии заняла первое место в группе E, разгромив Кюрасао (7:1), одолев Кот-д'Ивуар (2:1) и сенсационно проиграв Эквадору (1:2).

В 1/16 финала немцы в серии пенальти уступили Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн отказался уходить в отставку после вылета сборной Германии с ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что легендарный футболист разнес сборную Германии после вылета на старте плей-офф ЧМ-2026.

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