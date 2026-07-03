ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Сборная Германии уволила тренера после провала на ЧМ-2026

Юлиан Нагельсманн покинул пост наставника Бундестима.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Юлиан Нагельсманн

Юлиан Нагельсманн / © Associated Press

Сборная Германии уволила Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера после сенсационного вылета от Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Он также отмечает, что преемником 38-летнего специалиста во главе Бундестим должен стать Юрген Клопп, который ранее выразил готовность принять национальную команду.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего Евро-2024, где уступила Испании (1:2 в дополнительное время).

На ЧМ-2026 сборная Германии заняла первое место в группе E, разгромив Кюрасао (7:1), одолев Кот-д'Ивуар (2:1) и сенсационно проиграв Эквадору (1:2).

В 1/16 финала немцы в серии пенальти уступили Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн отказался уходить в отставку после вылета сборной Германии с ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что легендарный футболист разнес сборную Германии после вылета на старте плей-офф ЧМ-2026.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie