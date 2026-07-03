Гол Роналду помог Португалии совершить камбэк с Хорватией и выйти в 1/8 финала ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Сборная Португалии обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе "BMO Field" в канадском городе Торонто завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния хорваты открыли счет — на 53-й минуте точным ударом отличился Иван Перишич.

Португалия — Хорватия / © Associated Press

Португалия — Хорватия / © Associated Press

На 56-й минуте "клетчатые" могли удваивать свое преимущество, но их гол не был засчитан из-за офсайда.

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На 58-й минуте уже португальцы угрожали воротам соперника, однако Рафаэл Леау дальним ударом попал в перекладину.

На 61-й минуте суперзвезда португальской команды Криштиану Роналду имел шанс восстановить паритет в матче, но его гол отменили из-за офсайда.

На 68-й минуте Португалия таки сравняла счет — Роналду реализовал пенальти, который арбитр назначил за фол Николы Влашича против Ренату Вейги во время подачи с углового.

Португалия — Хорватия / © Associated Press

Португалия — Хорватия / © Associated Press

На 81-й минуте Хорватия снова забила, однако гол Петара Сучича отменили из-за положения вне игры.

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Сразу после этого Роналду впервые на этом чемпионате мира был заменен — вместо него на поле вышел Рубен Невеш.

Развязка этого напряженного поединка наступила в компенсированное ко второму тайму время — на 90+4-й минуте Гонсалу Рамуш головой точно пробил в дальний угол после подачи Леау с левого фланга.

Португалия — Хорватия / © Associated Press

Португалия — Хорватия / © Associated Press

Сборная Хорватии еще могла спастись от поражения — на 90+13-й минуте Йошко Гвардиол отправил мяч в ворота португальцев, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол отменили из-за офсайда.

Отметим, что награду лучшему игроку матча получил Роналду, который за весь поединок только один раз коснулся мяча в штрафной площадке соперника — когда пробивал 11-метровый.

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Добавим, что этот матч стал последним за национальную команду для легендарного Луки Модрича, который вышел в стартовом составе хорватов и отыграл весь поединок.

Таким образом, Португалия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против Испании, которая на старте плей-офф разгромила Австрию (3:0).

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Португальцы заняли второе место в группе K, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), разгромив Узбекистан (5:0) и разделив очки с Колумбией (0:0).

Хорваты стали вторыми в квартете L, проиграв Англии (2:4), одолев Панаму (1:0) и обыграв Гану (2:1).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Ранее сообщалось, что США в меньшинстве победили Боснию и Герцеговину, выйдя в 1/8 финала ЧМ-2026.

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