Безумный камбэк: сборная Бельгии установила исторический рекорд чемпионатов мира

Сборная Бельгии по футболу / © Associated Press

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Сборная Бельгии установила исторический рекорд чемпионатов мира по футболу.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 бельгийцы благодаря драматическому камбэку обыграли команду Сенегала — 3:2 по итогам экстра-таймов.

До 86-й минуты поединка подопечные Руди Гарсии уступали в счете 0:2, но затем забили на 86-й и 89-й минутах усилиями Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса, переведя игру в экстра-таймы, где вырвали победу.

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Этот камбэк стал историческим. Бельгия — первая команда в истории чемпионатов мира, которая спаслась от поражения в основное время, проигрывая 0:2 на 85-й минуте.

Кроме того, бельгийцы установили еще один рекорд чемпионатов мира — победный гол Тилеманса с пенальти на 120+5-й минуте стал самым поздним в истории Мундиалей.

В 1/8 финала сборная Бельгии сразится с командой США, которая на старте плей-офф победила Боснию и Герцеговину (2:0).

Матч США — Бельгия состоится во вторник, 7 июля, на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле. Начало игры — в 03:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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