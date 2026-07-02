Колумбия — Гана: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии по футболу / © Associated Press

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В субботу, 4 июля, сборная Колумбии сыграет с командой Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Arrowhead Stadium" в американском городе Канзас-Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по киевскому времени.

Колумбийцы заняли первое место в группе K, обыграв Узбекистан (3:1), одолев ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0).

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Ганцы финишировали третьими в квартете L, обыграв Панаму (1:0), сыграв вничью с Англией (0:0) и уступив Хорватии (1:2).

Прогноз букмекеров на матч Колумбия — Гана

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Колумбии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,52. Ничья — 4,00. Выигрыш Ганы — 7,50.

На выход колумбийцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,20. Проход африканской сборной в следующую стадию — 4,20.

Победитель пары Колумбия — Гана в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Швейцария — Алжир.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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