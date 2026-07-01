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Какому знаку Зодиака повезет 2 июля
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 2 июля?
День, когда мы рискуем — в угоду чужим требованиям или желаниям — потерять свою индивидуальность или отказаться от своих взглядов на тот или иной предмет.
Такому соблазну не смогут противиться не только слабые, но и сильные в моральном отношении люди, поэтому тем, кто не чувствует в себе сил преодолеть негативное влияние, желательно отказаться от общения с окружающими людьми — причем, не только плохими, но хорошими.
На работе ни в коем случае нельзя участвовать в каких-либо интригах –в результате они, скорее всего, обернутся против того, кто и затеял.
Рак
Для Раков нынешний день чрезвычайно важен, поскольку именно с него может начаться новая и — что очень важно, светлая — жизненная полоса. Скорее всего, она коснется личной жизни представителей знака, которая, как правило, имеет для них первостепенное значение.
Но существует и вероятность того, что речь пойдет о профессиональных делах, но в любом случае важно не упустить шанс сделать свою жизнь лучше — ярче, богаче событиями и, как следствие, счастливее во всех отношениях.
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