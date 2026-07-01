Какому знаку Зодиака повезет 2 июля

Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 2 июля?

День, когда мы рискуем — в угоду чужим требованиям или желаниям — потерять свою индивидуальность или отказаться от своих взглядов на тот или иной предмет.

Такому соблазну не смогут противиться не только слабые, но и сильные в моральном отношении люди, поэтому тем, кто не чувствует в себе сил преодолеть негативное влияние, желательно отказаться от общения с окружающими людьми — причем, не только плохими, но хорошими.

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На работе ни в коем случае нельзя участвовать в каких-либо интригах –в результате они, скорее всего, обернутся против того, кто и затеял.

Рак

Для Раков нынешний день чрезвычайно важен, поскольку именно с него может начаться новая и — что очень важно, светлая — жизненная полоса. Скорее всего, она коснется личной жизни представителей знака, которая, как правило, имеет для них первостепенное значение.

Но существует и вероятность того, что речь пойдет о профессиональных делах, но в любом случае важно не упустить шанс сделать свою жизнь лучше — ярче, богаче событиями и, как следствие, счастливее во всех отношениях.

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