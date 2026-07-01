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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Теннисистка Наоми Осака вновь вышла на корт в необычном образе

Наоми Осака вернулась на теннисный корт Уимблдона для нового матча. Однако внимание к ней вновь привлек её образ.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Наоми Осака

Наоми Осака / © Associated Press

В соответствии с правилами чемпионата она надела полностью белый костюм, но дополнила его по-своему — её наряд имел широкий пояс и длинный шлейф сзади.

Образ Наоми привлек много внимания, когда она выходила из раздевалки на корт.

Наоми Осака / © Associated Press

Наоми Осака / © Associated Press

«Это должно быть оби. Оно является частью традиционного японского кимоно. Я просто носила его со своей бомбер-курткой, которая, на мой взгляд, была действительно классной… Я просто пытаюсь немного разнообразить его», — сказала Осака после матча.

Оби — широкий пояс, который традиционно обвязывают вокруг кимоно, уже давно является одним из самых узнаваемых и символических элементов одежды. Этот термин также используется для обозначения поясов, которые носят в различных японских боевых искусствах, таких как дзюдо.

Затем она сняла пояс со шлейфом и осталась на корте только в мини-платье.

Наоми Осака / © Associated Press

Наоми Осака / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
124
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