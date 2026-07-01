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Теннисистка Наоми Осака вновь вышла на корт в необычном образе
Наоми Осака вернулась на теннисный корт Уимблдона для нового матча. Однако внимание к ней вновь привлек её образ.
В соответствии с правилами чемпионата она надела полностью белый костюм, но дополнила его по-своему — её наряд имел широкий пояс и длинный шлейф сзади.
Образ Наоми привлек много внимания, когда она выходила из раздевалки на корт.
«Это должно быть оби. Оно является частью традиционного японского кимоно. Я просто носила его со своей бомбер-курткой, которая, на мой взгляд, была действительно классной… Я просто пытаюсь немного разнообразить его», — сказала Осака после матча.
Оби — широкий пояс, который традиционно обвязывают вокруг кимоно, уже давно является одним из самых узнаваемых и символических элементов одежды. Этот термин также используется для обозначения поясов, которые носят в различных японских боевых искусствах, таких как дзюдо.
Затем она сняла пояс со шлейфом и осталась на корте только в мини-платье.