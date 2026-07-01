Тенісистка Наомі Осака знову вийшла на корт в особливому образі

Наомі Осака / © Associated Press

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За правила чемпіонату вона одягла повністю білий костюм, але доповнила його у своїй манері — її ансамбль мав широкий пояс і довгий шлейф позаду.

Лук Наомі привернув багато уваги, коли вона йшла з роздягальні на корт.

Наомі Осака / © Associated Press

«Це має бути обі. Яка є частиною традиційного японського кімоно. Я просто носила його зі своєю бомбер-курткою, яка, на мою думку, була справді крутою… Я просто намагаюся трохи урізноманітнити його», — сказала Осака після матчу.

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Обі — широкий пояс, який традиційно обмотують навколо кімоно, вже давно є одним з найбільш впізнаваних та символічних елементів одягу. Цей термін також використовується для позначення поясів, які носять у різних японських бойових мистецтвах, таких як дзюдо.

Потім вона зняла пояс зі шлейфом і залишилася на корті лише у мінісукні.

Наомі Осака / © Associated Press

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