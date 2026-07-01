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Тенісистка Наомі Осака знову вийшла на корт в особливому образі
Наомі Осака повернулася на тенісний корт Вімблдону для нового поєдинку. Однак увагу вона знову привернула завдяки своєму образу.
За правила чемпіонату вона одягла повністю білий костюм, але доповнила його у своїй манері — її ансамбль мав широкий пояс і довгий шлейф позаду.
Лук Наомі привернув багато уваги, коли вона йшла з роздягальні на корт.
«Це має бути обі. Яка є частиною традиційного японського кімоно. Я просто носила його зі своєю бомбер-курткою, яка, на мою думку, була справді крутою… Я просто намагаюся трохи урізноманітнити його», — сказала Осака після матчу.
Обі — широкий пояс, який традиційно обмотують навколо кімоно, вже давно є одним з найбільш впізнаваних та символічних елементів одягу. Цей термін також використовується для позначення поясів, які носять у різних японських бойових мистецтвах, таких як дзюдо.
Потім вона зняла пояс зі шлейфом і залишилася на корті лише у мінісукні.