Українка здобула головну нагороду IBI Awards 2026

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IBI Awards — незалежна міжнародна премія для професійних makeup- і hair-артистів, де роботи учасників оцінює міжнародне журі. Цього року до півфіналу увійшли майстри з Японії, Австралії, Канади, Китаю та багатьох країн Європи.

Хоча на IBI Awards 2026 Олена представляла США, свою конкурсну роботу «Trinity» вона присвятила Україні. Образ став сучасною художньою інтерпретацією української культурної спадщини, у якій традиційні символи поєднані із сучасною fashion-естетикою.

Після початку повномасштабної війни Олена переїхала до США, де продовжила професійну діяльність і побудувала міжнародну кар’єру в індустрії краси.

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До перемоги на IBI Awards 2026 Олена вже була лауреаткою та фіналісткою міжнародних конкурсів, серед яких IBI Awards, OMC World Cup та OMC Europe Cup. Окрім конкурсної діяльності, вона входить до складу журі міжнародних чемпіонатів з макіяжу та brow-art, оцінюючи роботи майстрів із різних країн.

Протягом кількох сезонів Олена працює у складі команд офіційного New York Fashion Week, створюючи образи для показів дизайнерів Christian Siriano, Frederick Anderson та інших. Її роботи були представлені на Vogue Runway, а професійна діяльність висвітлювалася у виданнях ELLE, L’Officiel та інших міжнародних медіа.



Попри роботу у США, Олена продовжує співпрацювати з Україною як тренер Спілки професіоналів України, допомагає готувати майстрів до міжнародних конкурсів і чемпіонатів. Вона також є авторкою навчального посібника та власної авторської методики у сфері brow-дизайну.

Перемога на IBI Awards 2026 стала ще одним підтвердженням міжнародного професійного визнання української майстрині. Сьогодні Олена Котельницька поєднує творчу, викладацьку та експертну діяльність, працює у міжнародних професійних проєктах і продовжує представляти українську школу beauty-мистецтва на світовому рівні.

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