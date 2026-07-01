Те, що ви відкладали, раптом зрушить з місця: прогноз за оракулом Ленорман на 2 липня 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходить під впливом карт Вершник — Якір — Коса.

Загальна енергія дня

Ця комбінація говорить про новини, які різко змінюють стабільну ситуацію. Те, що тривалий час залишалося незмінним, сьогодні може вимагати швидкого рішення або повного перегляду планів.

Не всі зміни будуть комфортними, але більшість із них давно були необхідними.

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Робота і фінанси

У професійній сфері можливі:

— термінові новини

— раптова зміна домовленостей

— необхідність швидко реагувати на нові умови

— завершення одного етапу роботи

Сьогодні важливо не чіплятися за старі сценарії.

Стосунки

У стосунках можливий момент несподіваної чесності.

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Можливі:

— різка, але потрібна розмова

— завершення невизначеної ситуації

— усвідомлення того, що певний формат стосунків більше не працює

— зміна емоційної дистанції

Те, що довго відкладалося, може нарешті проговоритися.

Психологічний стан

Може бути відчуття, що події пришвидшилися і вимагають більшої рішучості.

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Водночас внутрішньо ви вже готові до змін сильніше, ніж думаєте.

Порада від Ленорман

Не бійтеся змінювати те, що давно перестало працювати.

Сьогодні різкий поворот може стати початком значно кращого сценарію.

2 липня — це день несподіваних новин і рішень, які зрушують життя вперед.

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Іноді саме раптова зміна руйнує застій, у якому ви перебували занадто довго.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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