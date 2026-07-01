Ретроградний Меркурій повертає колишніх: чому в цей період люди з минулого раптово з’являються у вашому житті

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Період ретроградного Меркурію традиційно вважають часом перегляду, повернення та переосмислення. В астрології Меркурій відповідає за комунікацію, контакти, листування, інформацію і зв’язки між людьми. Коли планета змінює свій видимий рух, ці сфери можуть почати працювати нестабільно.

Саме тому багато людей помічають дивну закономірність: у цей час несподівано можуть написати колишні партнери, з’являються люди, з якими давно втрачено контакт, а старі почуття раптом знову виходять на поверхню.

Чому так відбувається

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Астрологи пояснюють: ретроградний Меркурій ніби “відкриває двері” до незавершених ситуацій. Це стосується насамперед тих розмов, конфліктів або стосунків, які колись закінчилися без остаточної крапки.

У цей період люди частіше згадують минуле, переглядають старі повідомлення, фото, починають переоцінювати власні рішення та можуть відчувати ностальгію за тим, що вже завершилося.

Іноді це не означає справжнє бажання повернути людину у своє життя — радше психіка намагається повернутися до незакритих емоційних питань.

Що варто пам’ятати, якщо написав колишній

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Астрологи радять не поспішати з рішеннями.

Якщо людина з минулого раптово виходить на зв’язок, варто поставити собі кілька запитань:

Чому ці стосунки завершилися раніше?

Що змінилося відтоді насправді?

Це реальне бажання відновити контакт чи лише ностальгія?

Чи не повториться стара ситуація знову?

Фахівці застерігають: саме в період ретроградного Меркурія люди можуть діяти під впливом емоцій, а після завершення циклу — шкодувати про поспішні рішення.

Чи варто відновлювати старі стосунки

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Ретроградний Меркурій не означає, що будь-яке повернення приречене. Проте це період, коли краще аналізувати, спостерігати й не поспішати.

До 23 липня астрологи радять уникати імпульсивного відновлення стосунків, не давати обіцянок, про які можна пошкодувати, і не плутати самотність із реальним бажанням повернути минуле.

Іноді люди з’являються знову не для того, щоб залишитися, а для того, щоб нарешті поставити крапку там, де її колись не було.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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