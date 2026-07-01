ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
548
Час на прочитання
2 хв

Тарас Цимбалюк після гучної ДТП у Києві похизувався відремонтованим авто й новим іміджем

Актор з новим кольором волосся потішився поверненню свого транспорта з ремонту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Український актор Тарас Цимбалюк вперше показав свій позашляховик після резонансної аварії, яка сталася навесні в Києві.

Так, артист у фотоблогу опублікував серію світлин із повністю відновленим чорним елітним Range Rover. На кадрах Цимбалюк, який, судячи з фото, нещодавно змінив імідж і став блондином, попозував біля авто в чорній футболці, джинсових шортах та білих кросівках.

«Нарешті мій пупс повернувся до мене», — лаконічно підписав фото актор.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тим часом друг актора, продюсер і комік Роман Крохін, разом згадав аварію у себе в сториз. За словами Тараса, ремонт виявився масштабним: у позашляховику довелося повністю замінити бампер, фару та колісні диски. Тим не менш, зірки не приховують радості від кінця історії й уже з гумором Роман пропонує знову прокататися після попередньої «дуже дорогої поїздки».

Нагадаємо, ДТП сталася у квітні в Подільському районі Києва. Автомобіль Тараса Цимбалюка Range Rover протаранив два припарковані легковики — Hyundai та Mazda. На щастя, ніхто не постраждав. Після інциденту зірка пояснив, що того вечора вживав алкоголь і тому не сідав за кермо. Автівкою керував його товариш Роман Крохін, який був тверезим, однак не впорався з керуванням.

Правоохоронці підтвердили, що саме водій Range Rover спричинив аварію. Також у поліції наголосили, що дійсно, сам Цимбалюк перебував у машині як пасажир.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський обзавівся новеньким авто. Стало відомо, який вигляд має його машина за три мільйони гривень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
548
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie