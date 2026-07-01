Тарас Цимбалюк після гучної ДТП у Києві похизувався відремонтованим авто й новим іміджем

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

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Український актор Тарас Цимбалюк вперше показав свій позашляховик після резонансної аварії, яка сталася навесні в Києві.

Так, артист у фотоблогу опублікував серію світлин із повністю відновленим чорним елітним Range Rover. На кадрах Цимбалюк, який, судячи з фото, нещодавно змінив імідж і став блондином, попозував біля авто в чорній футболці, джинсових шортах та білих кросівках.

«Нарешті мій пупс повернувся до мене», — лаконічно підписав фото актор.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тим часом друг актора, продюсер і комік Роман Крохін, разом згадав аварію у себе в сториз. За словами Тараса, ремонт виявився масштабним: у позашляховику довелося повністю замінити бампер, фару та колісні диски. Тим не менш, зірки не приховують радості від кінця історії й уже з гумором Роман пропонує знову прокататися після попередньої «дуже дорогої поїздки».

Нагадаємо, ДТП сталася у квітні в Подільському районі Києва. Автомобіль Тараса Цимбалюка Range Rover протаранив два припарковані легковики — Hyundai та Mazda. На щастя, ніхто не постраждав. Після інциденту зірка пояснив, що того вечора вживав алкоголь і тому не сідав за кермо. Автівкою керував його товариш Роман Крохін, який був тверезим, однак не впорався з керуванням.

Правоохоронці підтвердили, що саме водій Range Rover спричинив аварію. Також у поліції наголосили, що дійсно, сам Цимбалюк перебував у машині як пасажир.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський обзавівся новеньким авто. Стало відомо, який вигляд має його машина за три мільйони гривень.

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