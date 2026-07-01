Джон Сіна неочікувано показався повністю голомозим і переніс другу пересадку волосся

Джон Сіна / © Associated Press

Реклама

Відомий американський реслер та актор Джон Сіна неочікувано показався повністю голомозим.

У соцмережі X зірка Голлівуду опублікував нове фото. На знімку 49-річний актор постає повністю голомозим. Як виявилося, Джон Сіна позбувся всього волосся перед операцією. Зокрема, реслер наважився зробити другу пересадку волосся. Актор запевняє, що цього разу вирішив не економити, аби досягнути кращого результату.

«Другий етап пересадки волосся — і цього разу я вирішив не економити, щоб отримати найкращий можливий результат», — зізнався актор.

Реклама

Допис Джона Сіни в X

До слова, раніше Джон Сіна зізнавався виданню People, що наважився на пересадку волосся через насмішки у Мережі. Річ у тім, що зірка Голлівуду почав лисіти. Як би актор не намагався це приховати, проте користувачі Мережі все помітили. Тож, він почав шукати варіанти, як позбутися цієї проблеми. Тож, актор зробив першу пересадку волосся, а також виконує низку процедур, які стримують облисіння.

«Я побачив плакати з написом: „Лисий Джон Сіна“. Саме вони підштовхнули мене дізнатися, які в мене є варіанти. Тепер у мене є ціла рутина: терапія червоним світлом, міноксидил, вітаміни, шампунь, кондиціонер. Мені прикро, що через стигму навколо цього я не наважився зробити процедуру ще 10 років тому», — говорить актор.

Джон Сіна / © Associated Press

Зірка Голлівуду також додав, що взагалі не соромиться цього. Він вважає, що пересадка волосся пішла йому на користь.

Нагадаємо, нещодавно дружина українського ведучого Григорія Решетніка повідомила про кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Блогерка Христина пофарбувала волосся, але через помилку перукаря отримала взагалі не той колір, на який чекала.

Реклама

Новини партнерів