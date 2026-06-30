ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

США — Боснія та Герцеговина: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари США — Боснія та Герцеговина в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бельгія — Сенегал.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна США з футболу

Збірна США з футболу / © Associated Press

У четвер, 2 липня, збірна США зіграє з командою Боснії та Герцеговини в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Levi's Stadium" в американському місті Санта-Клара. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

США посіли перше місце у групі D, розгромивши Парагвай (4:1), обігравши Австралію (2:0) та програвши Туреччині (2:3).

Боснія та Герцеговина фінішувала третьою у квартеті B, зігравши внічию з Канадою (1:1), розгромно програвши Швейцарії (1:4) та обігравши Катар (3:1).

Прогноз букмекерів на матч США — Боснія та Герцеговина

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну США, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия — 5,00. Виграш боснійців — 8,00.

На вихід американців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Прохід Боснії та Герцеговини до наступної стадії — 4,50.

Переможець пари США — Боснія та Герцеговина в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бельгія — Сенегал.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie