США — Боснія та Герцеговина: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна США з футболу / © Associated Press

Реклама

У четвер, 2 липня, збірна США зіграє з командою Боснії та Герцеговини в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Levi's Stadium" в американському місті Санта-Клара. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

США посіли перше місце у групі D, розгромивши Парагвай (4:1), обігравши Австралію (2:0) та програвши Туреччині (2:3).

Реклама

Боснія та Герцеговина фінішувала третьою у квартеті B, зігравши внічию з Канадою (1:1), розгромно програвши Швейцарії (1:4) та обігравши Катар (3:1).

Прогноз букмекерів на матч США — Боснія та Герцеговина

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну США, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия — 5,00. Виграш боснійців — 8,00.

На вихід американців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Прохід Боснії та Герцеговини до наступної стадії — 4,50.

Переможець пари США — Боснія та Герцеговина в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бельгія — Сенегал.

Реклама

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

Новини партнерів