Визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Марокко / © Associated Press

Реклама

На чемпіонаті світу-2026 з футболу стала відома перша пара 1/8 фіналу.

За путівку до чвертьфіналу Мундіалю поборються збірні Канади та Марокко.

В 1/16 фіналу канадці обіграли ПАР, а марокканці у серії пенальті вибили з турніру команду Нідерландів.

Реклама

Матч Канада — Марокко відбудеться у суботу, 4 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Переможець пари Канада — Марокко у чвертьфіналі позмагається з тріумфатором протистояння між Парагваєм і збірною, яка виграє поєдинок Франція — Швеція.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Звання чинного чемпіона світу захищає збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.

Реклама

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Новини партнерів