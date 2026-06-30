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Визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Марокко вибила нідерландців і далі зіграє з Канадою.
На чемпіонаті світу-2026 з футболу стала відома перша пара 1/8 фіналу.
За путівку до чвертьфіналу Мундіалю поборються збірні Канади та Марокко.
В 1/16 фіналу канадці обіграли ПАР, а марокканці у серії пенальті вибили з турніру команду Нідерландів.
Матч Канада — Марокко відбудеться у суботу, 4 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Переможець пари Канада — Марокко у чвертьфіналі позмагається з тріумфатором протистояння між Парагваєм і збірною, яка виграє поєдинок Франція — Швеція.
Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Звання чинного чемпіона світу захищає збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.
До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.