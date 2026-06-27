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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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56
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Кот-д'Івуар — Норвегія: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Кот-д'Івуар — Норвегія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бразилія — ​​Японія.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Норвегії

Збірна Норвегії / © Associated Press

У вівторок, 30 червня, збірні Кот-д'Івуару та Норвегії зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Кот-д'Івуар посів друге місце у групі E, здолавши Еквадор (1:0), програвши Німеччині (1:2) та обігравши Кюрасао (2:0).

Норвегія фінішувала другою у квартеті I, розбивши Ірак (4:1), здолавши Сенегал (3:2) та зазнавши розгромної поразки від Франції (1:4).

Прогноз букмекерів на матч Кот-д'Івуар — Норвегія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Норвегії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,50. Виграш івуарійців — 3,75.

На вихід норвежців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,50. Прохід Кот-д'Івуару до наступної стадії — 2,50.

Переможець пари Кот-д'Івуар — Норвегія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бразилія — ​​Японія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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