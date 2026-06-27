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Бразилія — Японія: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Переможець пари Бразилія — Японія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Кот-д'Івуар — Норвегія.
У понеділок, 29 червня, збірні Бразилії та Японії зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинок відбудеться на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Бразилія посіла перше місце у групі C, зігравши внічию з Марокко (1:1), а також розгромивши Гаїті (3:0) та Шотландію (3:0).
Японія фінішувала другою у квартеті F, поділивши очки з Нідерландами (2:2), розбивши Туніс (4:0) та зігравши внічию зі Швецією (1:1).
Прогноз букмекерів на матч Бразилія — Японія
Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Бразилії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,69. Нічия — 4,00. Виграш японців — 5,00.
На вихід "селесао" до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,32. Прохід японців до наступної стадії — 3,15.
Переможець пари Бразилія — Японія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Кот-д'Івуар — Норвегія.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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