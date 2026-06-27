Збірна Кабо-Верде з футболу / © Associated Press

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Збірна Кабо-Верде встановила історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

Кабовердійці стали стали найменшою за населенням країною (525 000 осіб), яка коли-небудь виходила до плейоф Мундіалів.

"Ми маленькі, але в нас великі серця, і ми бійці", — зазначив 40-річний воротар збірної Кабо-Верде Возінья, який став одним з головних творців успіху своєї команди.

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На груповому етапі ЧС-2026 кабовердійці тричі зіграли внічию — з Іспанією (0:0), Уругваєм (2:2) та Саудівською Аравією (0:0).

Збірна Кабо-Верде (3 бали) пробилася до плейоф з другої сходинки групи H. Кабовердійці фінішували позаду Іспанії (7 очок), але випередили Уругвай та Саудівську Аравія (по 2 залікові пункти).

В 1/16 фіналу дебютант Мундіалів позмагається проти чинного чемпіона світу — команди Аргентини. Матч відбудеться у суботу, 4 липня, о 01:00 з київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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