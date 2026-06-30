17 червня 2026. На Балі відбувся щорічний Фестиваль Мистецтв (PKB або Bali Arts Festival). Це наймасштабніша культурна подія в Індонезії, яка триває протягом місяця. Мета фестивалю — презентувати та зберігати культурну спадщину Індонезії. Кожен рік з усіх куточків країни сюди з’їжджаються різні колективи і презентують свою унікальну культуру. Для місцевих жителів ця подія є культовою.