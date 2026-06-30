ТСН Укрaїнa Дата публікації 08:10, 30.06.26 Категорія Укрaїнa Кількість переглядів 417 Час на прочитання 5 хв Топ фотографій, що вразили та змінили світ у червні 2026 — ви повинні це побачити Редакція представляє добірку найцікавіших подій, що потрапили в об’єктив. Автор публікації Анастасія Павленко Коментарі Поділитись Поділитись: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопіювати посилання Київ, 15 червня 2026 / © Getty Images ТСН.ua зібрав всі важливі та яскраві фото з України та світу. Що відбулося у червні 2026 року — дивіться у нашій фотопідбірці. 1 червня 2026. Щонайменше 20 протестувальників затримали біля міграційного центру Delaney Hall у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Після запровадження комендантської години поліція застосувала сльозогінний газ та розігнала натовп. Протести біля центру тривають від 22 травня після критики умов утримання мігрантів з боку представників Демократичної партії. За повідомленнями, частина ув’язнених у центрі розпочала голодування через умови перебування. / © Associated Press 2 червня 2026. Державний секретар США Марко Рубіо регулярно стикається з антивоєнними активістами, які переривають його виступи на слуханнях у Конгресі. Подібні акції відбуваються під час обговорень бюджету, зовнішньої політики та міжнародних конфліктів. / © Associated Press 3 червня 2026. У столиці Індії Нью-Делі сталася пожежа в багатоповерховій будівлі, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина. Інцидент відбувся в густонаселеному районі Малвія Нагар, розташованому в південній частині міста. / © Associated Press 4 червня 2026. Масові протести спалахнули в Кенії через плани США побудувати карантинний центр для хворих на Еболу на авіабазі Лайкіпія. Місцеві жителі побоюються поширення смертельного вірусу та почали сутички з поліцією. Спалах небезпечної хвороби зафіксований у Демократичній Республіці Конго, що й спровокувало створення ізолятора. / © Associated Press 5 червня 2026. В Албанії тривають масові акції протесту, відомі як «Революція фламінго», спрямовані проти планів уряду побудувати елітний курорт вартістю 1,4 мільярда євро на екологічно вразливому узбережжі. / © Associated Press 6 червня 2026. 24-річний Кроу-Армстронг став 13-м гравцем в історії Чикаго Кабс, якому вдалося в одній грі вибити хіт на 1, 2, 3 і 4 базі. / © Associated Press 7 червня 2026. У Мадриді понад 1,2 млн людей прийшли на месу просто неба за участі Папи Лева XIV. Богослужіння відбулося на площі Сібелес і прилеглих вулицях. / © Associated Press 8 червня 2026. Сцени, де збирачі ганчір’я шукають матеріали для переробки на сміттєзвалищі у Всесвітній день довкілля, щороку стає об’єктивом для фоторепортажів. У Гувахаті (Індія) такі кадри яскраво підкреслюють контраст між офіційним святкуванням та реальністю життя людей. / © Associated Press 9 червня 2026. Іранська ракета, одна із запущених, приземлилася поблизу міста Єрихон на Західному березі. / © Associated Press 10 червня 2026. На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 7,8 за шкалою Ріхтера, внаслідок якого загинули щонайменше 19 людей, понад 200 отримали поранення в пошкоджених будівлях, а також від цунамі висотою 1 метр на сусідніх узбережжях. / © Associated Press 11 червня 2026. У пакистанському місті Музаффарабад зазнав катастрофи військово-транспортний гелікоптер Мі-17 армійської авіації. Всі пасажири та члени екіпажу, які перебували на борту, загинули. / © Associated Press 12 червня 2026. Один із найвідоміших та найінтимніших портретів Артура Веллслі, 1-го герцога Веллінгтонського (1769–1852), створений видатним англійським художником сером Томасом Лоуренсом, виставлено на аукціон. Оціночна вартість — 16 млн доларів. / © Associated Press 13 червня 2026. Протести у Болівії тривають п’ятий тиждень поспіль. Нинішня криза в Болівії розгортається на тлі тривалої політичної нестабільності, зокрема після організації державного перевороту в червні 2024 року. / © Associated Press 14 червня 2026. Пакистан відновив авіаудари в Афганістані, в результаті чого загинуло багато людей. / © Associated Press 15 червня 2026. Відбулася третя гра фінальної серії НБА 2026 року між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс». Матч завершився перемогою «Сперс» із рахунком 115:111. Це була їхня єдина перемога у фіналі — «Нікс» зрештою виграли серію (4:1). Перегляд матчів викликав неймовірний ажіотаж, а фанати масово влаштовували вечірки та збиралися у барах і на відкритих майданчиках міста. / © Associated Press У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення. Під удар потрапили житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та культурної спадщини. / © Associated Press 16 червня 2026. Белфаст охопили масові антиімміграційні заворушення та сутички, які розпочалися після того, як 30-річний громадянин Судану скоїв жорстокий напад із ножем на місцевого жителя. / © Associated Press 17 червня 2026. На Балі відбувся щорічний Фестиваль Мистецтв (PKB або Bali Arts Festival). Це наймасштабніша культурна подія в Індонезії, яка триває протягом місяця. Мета фестивалю — презентувати та зберігати культурну спадщину Індонезії. Кожен рік з усіх куточків країни сюди з’їжджаються різні колективи і презентують свою унікальну культуру. Для місцевих жителів ця подія є культовою. 18 червня 2026. США та Іран домовилися про створення дорожньої карти, яка має привести до укладення остаточної мирної угоди протягом 60 днів. Відповідну домовленість вдалося досягти під час переговорів високого рівня у Швейцарії. / © Associated Press 19 червня 2026. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подарував президенту США Дональду Трампу футболку національної збірної Німеччини з номером 47 та прізвищем Трампа. / © Associated Press 20 червня 2026. Російські окупанти КАБами вдарили по Холодногірському району Харкова, багато постраждалих, серед них — 6-річна дитина. / © Associated Press 21 червня 2026 року. Тисячі ультраортодоксальних євреїв протестують у Нетанії проти обов’язкової служби в армії, вимагаючи звільнення ухилянтів на тлі воєнної кризи в Ізраїлі. / © Associated Press 22 червня 2026 року. У Вашингтоні відбувся марш рівності. Перший марш рівності у Вашингтоні відбувся 1975 року. За понад 40 років збільшилась не лише площа, де він проходить, але й суттєво зросла кількість учасників. / © Associated Press 23 червня 2026 року. Дитинча великої панди, що народилося в Індонезії, з’явилося на публіці. Бамбукове ведмежа народилося в листопаді минулого року. Офіційне ім’я Сатріо Варатама, що в перекладі означає маленький хоробрий воїн, йому дав президент Індонезії Прабово Субіанто. Індонезійці частіше називають свого улюбленця просто Ріо. / © Associated Press 24 червня 2026 року. В Європі фіксують численні температурні рекорди. Так, днями на заході Франції стовпчик термометра піднявся майже до 44°C. За прогнозами, найближчими тижнями спека не відступить, але її епіцентр зміститься на Балканський півострів. / © Associated Press 25 червня 2026 року. Київ опинився під ракетним обстрілом. Постраждали двоє людей, а в одному із районів міста спалахнули складські приміщення. / © Associated Press 26 червня 2026 року. Відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 160 на 160. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. / © Associated Press 27 червня 2026 року. У Венесуелі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після серії потужних землетрусів. За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до 589 людей, ще тисячі вважаються зниклими безвісти. / © Associated Press 28 червня 2026 року. Кенійські поліцейські заарештували протестувальників біля парламенту під час демонстрації з нагоди другої річниць загибелі понад 60 людей під час антиурядових протестів, що призвели до штурму парламенту в Найробі. / © Associated Press 29 червня 2026 року. Не менше чотирьох людей загинули в американському штаті Кентуккі в результаті повені, викликаною проливними дощами. У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації. Понад 60 жителів були врятовані та евакуйовані до безпечних місць. / © Getty Images 30 червня 2026 року. Завершилися обидва заключні матчі групового етапу ЧС-2026 з футболу в групі J, в яких Аргентина впевнено обіграла Йорданію, а Австрія та Алжир зіграли у результативну нічию. / © Associated Press Коментарі Сортувати: Нові Старі Популярні Надіслати