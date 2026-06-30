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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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417
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5 хв

Топ фотографій, що вразили та змінили світ у червні 2026 — ви повинні це побачити

Редакція представляє добірку найцікавіших подій, що потрапили в об’єктив.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Київ, 15 червня 2026

Київ, 15 червня 2026 / © Getty Images

ТСН.ua зібрав всі важливі та яскраві фото з України та світу. Що відбулося у червні 2026 року — дивіться у нашій фотопідбірці.

1 червня 2026. Щонайменше 20 протестувальників затримали біля міграційного центру Delaney Hall у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Після запровадження комендантської години поліція застосувала сльозогінний газ та розігнала натовп. Протести біля центру тривають від 22 травня після критики умов утримання мігрантів з боку представників Демократичної партії. За повідомленнями, частина ув’язнених у центрі розпочала голодування через умови перебування. / © Associated Press

1 червня 2026. Щонайменше 20 протестувальників затримали біля міграційного центру Delaney Hall у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Після запровадження комендантської години поліція застосувала сльозогінний газ та розігнала натовп. Протести біля центру тривають від 22 травня після критики умов утримання мігрантів з боку представників Демократичної партії. За повідомленнями, частина ув’язнених у центрі розпочала голодування через умови перебування. / © Associated Press

2 червня 2026. Державний секретар США Марко Рубіо регулярно стикається з антивоєнними активістами, які переривають його виступи на слуханнях у Конгресі. Подібні акції відбуваються під час обговорень бюджету, зовнішньої політики та міжнародних конфліктів. / © Associated Press

2 червня 2026. Державний секретар США Марко Рубіо регулярно стикається з антивоєнними активістами, які переривають його виступи на слуханнях у Конгресі. Подібні акції відбуваються під час обговорень бюджету, зовнішньої політики та міжнародних конфліктів. / © Associated Press

3 червня 2026. У столиці Індії Нью-Делі сталася пожежа в багатоповерховій будівлі, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина. Інцидент відбувся в густонаселеному районі Малвія Нагар, розташованому в південній частині міста. / © Associated Press

3 червня 2026. У столиці Індії Нью-Делі сталася пожежа в багатоповерховій будівлі, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина. Інцидент відбувся в густонаселеному районі Малвія Нагар, розташованому в південній частині міста. / © Associated Press

4 червня 2026. Масові протести спалахнули в Кенії через плани США побудувати карантинний центр для хворих на Еболу на авіабазі Лайкіпія. Місцеві жителі побоюються поширення смертельного вірусу та почали сутички з поліцією. Спалах небезпечної хвороби зафіксований у Демократичній Республіці Конго, що й спровокувало створення ізолятора. / © Associated Press

4 червня 2026. Масові протести спалахнули в Кенії через плани США побудувати карантинний центр для хворих на Еболу на авіабазі Лайкіпія. Місцеві жителі побоюються поширення смертельного вірусу та почали сутички з поліцією. Спалах небезпечної хвороби зафіксований у Демократичній Республіці Конго, що й спровокувало створення ізолятора. / © Associated Press

5 червня 2026. В Албанії тривають масові акції протесту, відомі як «Революція фламінго», спрямовані проти планів уряду побудувати елітний курорт вартістю 1,4 мільярда євро на екологічно вразливому узбережжі. / © Associated Press

5 червня 2026. В Албанії тривають масові акції протесту, відомі як «Революція фламінго», спрямовані проти планів уряду побудувати елітний курорт вартістю 1,4 мільярда євро на екологічно вразливому узбережжі. / © Associated Press

6 червня 2026. 24-річний Кроу-Армстронг став 13-м гравцем в історії Чикаго Кабс, якому вдалося в одній грі вибити хіт на 1, 2, 3 і 4 базі. / © Associated Press

6 червня 2026. 24-річний Кроу-Армстронг став 13-м гравцем в історії Чикаго Кабс, якому вдалося в одній грі вибити хіт на 1, 2, 3 і 4 базі. / © Associated Press

7 червня 2026. У Мадриді понад 1,2 млн людей прийшли на месу просто неба за участі Папи Лева XIV. Богослужіння відбулося на площі Сібелес і прилеглих вулицях. / © Associated Press

7 червня 2026. У Мадриді понад 1,2 млн людей прийшли на месу просто неба за участі Папи Лева XIV. Богослужіння відбулося на площі Сібелес і прилеглих вулицях. / © Associated Press

8 червня 2026. Сцени, де збирачі ганчір’я шукають матеріали для переробки на сміттєзвалищі у Всесвітній день довкілля, щороку стає об’єктивом для фоторепортажів. У Гувахаті (Індія) такі кадри яскраво підкреслюють контраст між офіційним святкуванням та реальністю життя людей. / © Associated Press

8 червня 2026. Сцени, де збирачі ганчір’я шукають матеріали для переробки на сміттєзвалищі у Всесвітній день довкілля, щороку стає об’єктивом для фоторепортажів. У Гувахаті (Індія) такі кадри яскраво підкреслюють контраст між офіційним святкуванням та реальністю життя людей. / © Associated Press

9 червня 2026. Іранська ракета, одна із запущених, приземлилася поблизу міста Єрихон на Західному березі. / © Associated Press

9 червня 2026. Іранська ракета, одна із запущених, приземлилася поблизу міста Єрихон на Західному березі. / © Associated Press

10 червня 2026. На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 7,8 за шкалою Ріхтера, внаслідок якого загинули щонайменше 19 людей, понад 200 отримали поранення в пошкоджених будівлях, а також від цунамі висотою 1 метр на сусідніх узбережжях. / © Associated Press

10 червня 2026. На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 7,8 за шкалою Ріхтера, внаслідок якого загинули щонайменше 19 людей, понад 200 отримали поранення в пошкоджених будівлях, а також від цунамі висотою 1 метр на сусідніх узбережжях. / © Associated Press

11 червня 2026. У пакистанському місті Музаффарабад зазнав катастрофи військово-транспортний гелікоптер Мі-17 армійської авіації. Всі пасажири та члени екіпажу, які перебували на борту, загинули. / © Associated Press

11 червня 2026. У пакистанському місті Музаффарабад зазнав катастрофи військово-транспортний гелікоптер Мі-17 армійської авіації. Всі пасажири та члени екіпажу, які перебували на борту, загинули. / © Associated Press

12 червня 2026. Один із найвідоміших та найінтимніших портретів Артура Веллслі, 1-го герцога Веллінгтонського (1769–1852), створений видатним англійським художником сером Томасом Лоуренсом, виставлено на аукціон. Оціночна вартість — 16 млн доларів. / © Associated Press

12 червня 2026. Один із найвідоміших та найінтимніших портретів Артура Веллслі, 1-го герцога Веллінгтонського (1769–1852), створений видатним англійським художником сером Томасом Лоуренсом, виставлено на аукціон. Оціночна вартість — 16 млн доларів. / © Associated Press

13 червня 2026. Протести у Болівії тривають п’ятий тиждень поспіль. Нинішня криза в Болівії розгортається на тлі тривалої політичної нестабільності, зокрема після організації державного перевороту в червні 2024 року. / © Associated Press

13 червня 2026. Протести у Болівії тривають п’ятий тиждень поспіль. Нинішня криза в Болівії розгортається на тлі тривалої політичної нестабільності, зокрема після організації державного перевороту в червні 2024 року. / © Associated Press

14 червня 2026. Пакистан відновив авіаудари в Афганістані, в результаті чого загинуло багато людей. / © Associated Press

14 червня 2026. Пакистан відновив авіаудари в Афганістані, в результаті чого загинуло багато людей. / © Associated Press

15 червня 2026. Відбулася третя гра фінальної серії НБА 2026 року між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс». Матч завершився перемогою «Сперс» із рахунком 115:111. Це була їхня єдина перемога у фіналі — «Нікс» зрештою виграли серію (4:1). Перегляд матчів викликав неймовірний ажіотаж, а фанати масово влаштовували вечірки та збиралися у барах і на відкритих майданчиках міста. / © Associated Press

15 червня 2026. Відбулася третя гра фінальної серії НБА 2026 року між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс». Матч завершився перемогою «Сперс» із рахунком 115:111. Це була їхня єдина перемога у фіналі — «Нікс» зрештою виграли серію (4:1). Перегляд матчів викликав неймовірний ажіотаж, а фанати масово влаштовували вечірки та збиралися у барах і на відкритих майданчиках міста. / © Associated Press

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення. Під удар потрапили житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та культурної спадщини. / © Associated Press

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення. Під удар потрапили житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та культурної спадщини. / © Associated Press

16 червня 2026. Белфаст охопили масові антиімміграційні заворушення та сутички, які розпочалися після того, як 30-річний громадянин Судану скоїв жорстокий напад із ножем на місцевого жителя. / © Associated Press

16 червня 2026. Белфаст охопили масові антиімміграційні заворушення та сутички, які розпочалися після того, як 30-річний громадянин Судану скоїв жорстокий напад із ножем на місцевого жителя. / © Associated Press

17 червня 2026. На Балі відбувся щорічний Фестиваль Мистецтв (PKB або Bali Arts Festival). Це наймасштабніша культурна подія в Індонезії, яка триває протягом місяця. Мета фестивалю — презентувати та зберігати культурну спадщину Індонезії. Кожен рік з усіх куточків країни сюди з’їжджаються різні колективи і презентують свою унікальну культуру. Для місцевих жителів ця подія є культовою.

17 червня 2026. На Балі відбувся щорічний Фестиваль Мистецтв (PKB або Bali Arts Festival). Це наймасштабніша культурна подія в Індонезії, яка триває протягом місяця. Мета фестивалю — презентувати та зберігати культурну спадщину Індонезії. Кожен рік з усіх куточків країни сюди з’їжджаються різні колективи і презентують свою унікальну культуру. Для місцевих жителів ця подія є культовою.

18 червня 2026. США та Іран домовилися про створення дорожньої карти, яка має привести до укладення остаточної мирної угоди протягом 60 днів. Відповідну домовленість вдалося досягти під час переговорів високого рівня у Швейцарії. / © Associated Press

18 червня 2026. США та Іран домовилися про створення дорожньої карти, яка має привести до укладення остаточної мирної угоди протягом 60 днів. Відповідну домовленість вдалося досягти під час переговорів високого рівня у Швейцарії. / © Associated Press

19 червня 2026. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подарував президенту США Дональду Трампу футболку національної збірної Німеччини з номером 47 та прізвищем Трампа. / © Associated Press

19 червня 2026. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подарував президенту США Дональду Трампу футболку національної збірної Німеччини з номером 47 та прізвищем Трампа. / © Associated Press

20 червня 2026. Російські окупанти КАБами вдарили по Холодногірському району Харкова, багато постраждалих, серед них — 6-річна дитина. / © Associated Press

20 червня 2026. Російські окупанти КАБами вдарили по Холодногірському району Харкова, багато постраждалих, серед них — 6-річна дитина. / © Associated Press

21 червня 2026 року. Тисячі ультраортодоксальних євреїв протестують у Нетанії проти обов’язкової служби в армії, вимагаючи звільнення ухилянтів на тлі воєнної кризи в Ізраїлі. / © Associated Press

21 червня 2026 року. Тисячі ультраортодоксальних євреїв протестують у Нетанії проти обов’язкової служби в армії, вимагаючи звільнення ухилянтів на тлі воєнної кризи в Ізраїлі. / © Associated Press

22 червня 2026 року. У Вашингтоні відбувся марш рівності. Перший марш рівності у Вашингтоні відбувся 1975 року. За понад 40 років збільшилась не лише площа, де він проходить, але й суттєво зросла кількість учасників. / © Associated Press

22 червня 2026 року. У Вашингтоні відбувся марш рівності. Перший марш рівності у Вашингтоні відбувся 1975 року. За понад 40 років збільшилась не лише площа, де він проходить, але й суттєво зросла кількість учасників. / © Associated Press

23 червня 2026 року. Дитинча великої панди, що народилося в Індонезії, з’явилося на публіці. Бамбукове ведмежа народилося в листопаді минулого року. Офіційне ім’я Сатріо Варатама, що в перекладі означає маленький хоробрий воїн, йому дав президент Індонезії Прабово Субіанто. Індонезійці частіше називають свого улюбленця просто Ріо. / © Associated Press

23 червня 2026 року. Дитинча великої панди, що народилося в Індонезії, з’явилося на публіці. Бамбукове ведмежа народилося в листопаді минулого року. Офіційне ім’я Сатріо Варатама, що в перекладі означає маленький хоробрий воїн, йому дав президент Індонезії Прабово Субіанто. Індонезійці частіше називають свого улюбленця просто Ріо. / © Associated Press

24 червня 2026 року. В Європі фіксують численні температурні рекорди. Так, днями на заході Франції стовпчик термометра піднявся майже до 44°C. За прогнозами, найближчими тижнями спека не відступить, але її епіцентр зміститься на Балканський півострів. / © Associated Press

24 червня 2026 року. В Європі фіксують численні температурні рекорди. Так, днями на заході Франції стовпчик термометра піднявся майже до 44°C. За прогнозами, найближчими тижнями спека не відступить, але її епіцентр зміститься на Балканський півострів. / © Associated Press

25 червня 2026 року. Київ опинився під ракетним обстрілом. Постраждали двоє людей, а в одному із районів міста спалахнули складські приміщення. / © Associated Press

25 червня 2026 року. Київ опинився під ракетним обстрілом. Постраждали двоє людей, а в одному із районів міста спалахнули складські приміщення. / © Associated Press

26 червня 2026 року. Відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 160 на 160. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. / © Associated Press

26 червня 2026 року. Відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 160 на 160. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. / © Associated Press

27 червня 2026 року. У Венесуелі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після серії потужних землетрусів. За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до 589 людей, ще тисячі вважаються зниклими безвісти. / © Associated Press

27 червня 2026 року. У Венесуелі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після серії потужних землетрусів. За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до 589 людей, ще тисячі вважаються зниклими безвісти. / © Associated Press

28 червня 2026 року. Кенійські поліцейські заарештували протестувальників біля парламенту під час демонстрації з нагоди другої річниць загибелі понад 60 людей під час антиурядових протестів, що призвели до штурму парламенту в Найробі. / © Associated Press

28 червня 2026 року. Кенійські поліцейські заарештували протестувальників біля парламенту під час демонстрації з нагоди другої річниць загибелі понад 60 людей під час антиурядових протестів, що призвели до штурму парламенту в Найробі. / © Associated Press

29 червня 2026 року. Не менше чотирьох людей загинули в американському штаті Кентуккі в результаті повені, викликаною проливними дощами. У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації. Понад 60 жителів були врятовані та евакуйовані до безпечних місць. / © Getty Images

29 червня 2026 року. Не менше чотирьох людей загинули в американському штаті Кентуккі в результаті повені, викликаною проливними дощами. У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації. Понад 60 жителів були врятовані та евакуйовані до безпечних місць. / © Getty Images

30 червня 2026 року. Завершилися обидва заключні матчі групового етапу ЧС-2026 з футболу в групі J, в яких Аргентина впевнено обіграла Йорданію, а Австрія та Алжир зіграли у результативну нічию. / © Associated Press

30 червня 2026 року. Завершилися обидва заключні матчі групового етапу ЧС-2026 з футболу в групі J, в яких Аргентина впевнено обіграла Йорданію, а Австрія та Алжир зіграли у результативну нічию. / © Associated Press

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