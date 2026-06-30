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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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354
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5 мин

Топ фотографий, поразивших и изменивших мир в июне 2026 — вы должны это увидеть

Редакция представляет подборку самых интересных событий, попавших в объектив.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Киев, 15 июня 2026

Киев, 15 июня 2026 / © Getty Images

ТСН.ua собрал все важные и яркие фото из Украины и мира. Что произошло в июне 2026 года — смотрите в нашей фотоподборке.

1 июня 2026 года. По меньшей мере, 20 протестующих задержали возле миграционного центра Delaney Hall в Ньюарке, штат Нью-Джерси. После введения комендантского часа полиция применила слезоточивый газ и разогнала толпу. Протесты возле центра продолжаются с 22 мая после критики условий содержания мигрантов со стороны представителей Демократической партии. По сообщениям, часть заключенных в центре начала голодовку из-за условий пребывания. / © Associated Press

1 июня 2026 года. По меньшей мере, 20 протестующих задержали возле миграционного центра Delaney Hall в Ньюарке, штат Нью-Джерси. После введения комендантского часа полиция применила слезоточивый газ и разогнала толпу. Протесты возле центра продолжаются с 22 мая после критики условий содержания мигрантов со стороны представителей Демократической партии. По сообщениям, часть заключенных в центре начала голодовку из-за условий пребывания. / © Associated Press

2 июня 2026 года. Государственный секретарь США Марко Рубио регулярно сталкивается с антивоенными активистами, которые прерывают его выступления на слушаниях в Конгрессе. Подобные акции проходят во время обсуждений бюджета, внешней политики и международных конфликтов. / © Associated Press

2 июня 2026 года. Государственный секретарь США Марко Рубио регулярно сталкивается с антивоенными активистами, которые прерывают его выступления на слушаниях в Конгрессе. Подобные акции проходят во время обсуждений бюджета, внешней политики и международных конфликтов. / © Associated Press

3 июня 2026 года. В столице Индии Нью-Дели произошел пожар в многоэтажном здании, в результате которого погиб, по меньшей мере, 21 человек. Инцидент произошел в густонаселенном районе Малвия Нагар, расположенном в южной части города. / © Associated Press

3 июня 2026 года. В столице Индии Нью-Дели произошел пожар в многоэтажном здании, в результате которого погиб, по меньшей мере, 21 человек. Инцидент произошел в густонаселенном районе Малвия Нагар, расположенном в южной части города. / © Associated Press

4 июня 2026 года. Массовые протесты вспыхнули в Кении из-за планов США построить карантинный центр для больных Эболой на авиабазе Лайкипия. Местные жители опасаются распространения смертельного вируса и начали стычки с полицией. Вспышка опасной болезни зафиксирована в Демократической Республике Конго, что спровоцировало создание изолятора. / © Associated Press

4 июня 2026 года. Массовые протесты вспыхнули в Кении из-за планов США построить карантинный центр для больных Эболой на авиабазе Лайкипия. Местные жители опасаются распространения смертельного вируса и начали стычки с полицией. Вспышка опасной болезни зафиксирована в Демократической Республике Конго, что спровоцировало создание изолятора. / © Associated Press

5 июня 2026 года. В Албании продолжаются массовые акции протеста, известные как «Революция фламинго», направленные против планов правительства построить элитный курорт стоимостью 1,4 миллиарда евро на экологически уязвимом побережье. / © Associated Press

5 июня 2026 года. В Албании продолжаются массовые акции протеста, известные как «Революция фламинго», направленные против планов правительства построить элитный курорт стоимостью 1,4 миллиарда евро на экологически уязвимом побережье. / © Associated Press

6 июня 2026 года. 24-летний Кроу-Армстронг стал 13-м игроком в истории Чикаго Кабс, которому удалось в одной игре выбить хит на 1, 2, 3 и 4 базе. / © Associated Press

6 июня 2026 года. 24-летний Кроу-Армстронг стал 13-м игроком в истории Чикаго Кабс, которому удалось в одной игре выбить хит на 1, 2, 3 и 4 базе. / © Associated Press

7 июня 2026 года. В Мадриде более 1,2 млн человек пришли на мессу под открытым небом при участии Папы Льва XIV. Богослужение состоялось на площади Сибелес и прилегающих улицах. / © Associated Press

7 июня 2026 года. В Мадриде более 1,2 млн человек пришли на мессу под открытым небом при участии Папы Льва XIV. Богослужение состоялось на площади Сибелес и прилегающих улицах. / © Associated Press

8 июня 2026. Сцены, где сборщики тряпья ищут материалы для переработки на свалке во Всемирный день окружающей среды, ежегодно становится объективом для фоторепортажей. В Гувахате (Индия) такие кадры ярко подчеркивают контраст между официальным празднованием и реальностью жизни людей. / © Associated Press

8 июня 2026. Сцены, где сборщики тряпья ищут материалы для переработки на свалке во Всемирный день окружающей среды, ежегодно становится объективом для фоторепортажей. В Гувахате (Индия) такие кадры ярко подчеркивают контраст между официальным празднованием и реальностью жизни людей. / © Associated Press

9 июня 2026 года. Иранская ракета, одна из запущенных, приземлилась вблизи города Иерихон на Западном берегу. / © Associated Press

9 июня 2026 года. Иранская ракета, одна из запущенных, приземлилась вблизи города Иерихон на Западном берегу. / © Associated Press

10 июня 2026 года. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8 по шкале Рихтера, в результате которого погибли, по меньшей мере, 19 человек, более 200 получили ранения в поврежденных зданиях. / © Associated Press

10 июня 2026 года. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8 по шкале Рихтера, в результате которого погибли, по меньшей мере, 19 человек, более 200 получили ранения в поврежденных зданиях. / © Associated Press

11 июня 2026 года. В пакистанском городе Музаффарабад потерпел крушение военно-транспортный вертолет Ми-17 армейской авиации. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. / © Associated Press

11 июня 2026 года. В пакистанском городе Музаффарабад потерпел крушение военно-транспортный вертолет Ми-17 армейской авиации. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. / © Associated Press

12 июня 2026 года. Один из самых известных и интимных портретов Артура Уелсли, 1-го герцога Веллингтонского (1769–1852), созданный выдающимся английским художником сэром Томасом Лоуренсом, выставлен на аукцион. Оценочная стоимость — 16 млн долларов. / © Associated Press

12 июня 2026 года. Один из самых известных и интимных портретов Артура Уелсли, 1-го герцога Веллингтонского (1769–1852), созданный выдающимся английским художником сэром Томасом Лоуренсом, выставлен на аукцион. Оценочная стоимость — 16 млн долларов. / © Associated Press

13 июня 2026 года. Протесты в Боливии продолжаются пятую неделю подряд. Нынешний кризис в Боливии разворачивается на фоне длительной политической нестабильности, в частности после организации государственного переворота в июне 2024 года. / © Associated Press

13 июня 2026 года. Протесты в Боливии продолжаются пятую неделю подряд. Нынешний кризис в Боливии разворачивается на фоне длительной политической нестабильности, в частности после организации государственного переворота в июне 2024 года. / © Associated Press

14 июня 2026 года. Пакистан возобновил авиаудары в Афганистане, в результате чего погибло много людей. / © Associated Press

14 июня 2026 года. Пакистан возобновил авиаудары в Афганистане, в результате чего погибло много людей. / © Associated Press

15 июня 2026 года. Состоялась третья игра финальной серии НБА 2026 года между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс». Матч завершился победой «Сперс» со счетом 115:111. Это была их единственная победа в финале — «Никс» выиграли серию (4:1). Просмотр матчей вызвал невероятный ажиотаж, а фанаты массово устраивали вечеринки и собирались в барах и на открытых площадках города. / © Associated Press

15 июня 2026 года. Состоялась третья игра финальной серии НБА 2026 года между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс». Матч завершился победой «Сперс» со счетом 115:111. Это была их единственная победа в финале — «Никс» выиграли серию (4:1). Просмотр матчей вызвал невероятный ажиотаж, а фанаты массово устраивали вечеринки и собирались в барах и на открытых площадках города. / © Associated Press

В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли пять человек, еще более 30 получили ранения. Под удар попали жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и культурного наследия. / © Associated Press

В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли пять человек, еще более 30 получили ранения. Под удар попали жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и культурного наследия. / © Associated Press

16 июня 2026 года. Белфаст охватили массовые антииммиграционные беспорядки и столкновения, которые начались после того, как 30-летний гражданин Судана совершил жестокое нападение с ножом на местного жителя. / © Associated Press

16 июня 2026 года. Белфаст охватили массовые антииммиграционные беспорядки и столкновения, которые начались после того, как 30-летний гражданин Судана совершил жестокое нападение с ножом на местного жителя. / © Associated Press

17 июня 2026 года. На Бале состоялся ежегодный Фестиваль Искусств (PKB или Bali Arts Festival). Это самое масштабное культурное событие в Индонезии, которое длится в течение месяца. Цель фестиваля — презентовать и сохранять культурное наследие Индонезии. Каждый год со всех уголков страны сюда съезжаются разные коллективы и представляют свою уникальную культуру. Для местных жителей это событие является культовым.

17 июня 2026 года. На Бале состоялся ежегодный Фестиваль Искусств (PKB или Bali Arts Festival). Это самое масштабное культурное событие в Индонезии, которое длится в течение месяца. Цель фестиваля — презентовать и сохранять культурное наследие Индонезии. Каждый год со всех уголков страны сюда съезжаются разные коллективы и представляют свою уникальную культуру. Для местных жителей это событие является культовым.

18 июня 2026 года. США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующую договоренность удалось достичь во время переговоров высокого уровня в Швейцарии. / © Associated Press

18 июня 2026 года. США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующую договоренность удалось достичь во время переговоров высокого уровня в Швейцарии. / © Associated Press

19 июня 2026 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу футболку национальной сборной Германии с номером 47 и фамилией Трампа. / © Associated Press

19 июня 2026 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу футболку национальной сборной Германии с номером 47 и фамилией Трампа. / © Associated Press

20 июня 2026 года. Российские оккупанты КАБами ударили по Холодногорскому району Харькова, много пострадавших, среди них — 6-летний ребенок. / © Associated Press

20 июня 2026 года. Российские оккупанты КАБами ударили по Холодногорскому району Харькова, много пострадавших, среди них — 6-летний ребенок. / © Associated Press

21 июня 2026 года. Тысячи ультраортодоксальных евреев протестуют в Нетании против обязательной службы в армии, требуя освобождения уклонистов на фоне военного кризиса в Израиле. / © Associated Press

21 июня 2026 года. Тысячи ультраортодоксальных евреев протестуют в Нетании против обязательной службы в армии, требуя освобождения уклонистов на фоне военного кризиса в Израиле. / © Associated Press

22 июня 2026 года. В Вашингтоне состоялся марш равенства. Первый марш равенства в Вашингтоне состоялся в 1975 году. За более 40 лет увеличилась не только площадь, где он проходит, но и существенно возросло количество участников. / © Associated Press

22 июня 2026 года. В Вашингтоне состоялся марш равенства. Первый марш равенства в Вашингтоне состоялся в 1975 году. За более 40 лет увеличилась не только площадь, где он проходит, но и существенно возросло количество участников. / © Associated Press

23 июня 2026 года. Детеныш большой панды, родившийся в Индонезии, появился на публике. Бамбуковый медвежонок родился в ноябре прошлого года. Официальное имя Сатрио Варатама, что в переводе означает маленький храбрый воин, ему дал президент Индонезии Прабово Субианто. Индонезийцы чаще называют своего любимца просто Рио. / © Associated Press

23 июня 2026 года. Детеныш большой панды, родившийся в Индонезии, появился на публике. Бамбуковый медвежонок родился в ноябре прошлого года. Официальное имя Сатрио Варатама, что в переводе означает маленький храбрый воин, ему дал президент Индонезии Прабово Субианто. Индонезийцы чаще называют своего любимца просто Рио. / © Associated Press

24 июня 2026 года. В Европе фиксируют многочисленные температурные рекорды. Так, на днях на западе Франции столбик термометра поднялся почти до 44°C. По прогнозам, в ближайшие недели жара не отступит, но ее эпицентр сместится на Балканский полуостров. / © Associated Press

24 июня 2026 года. В Европе фиксируют многочисленные температурные рекорды. Так, на днях на западе Франции столбик термометра поднялся почти до 44°C. По прогнозам, в ближайшие недели жара не отступит, но ее эпицентр сместится на Балканский полуостров. / © Associated Press

25 июня 2026 года. Киев оказался под ракетным обстрелом. Пострадали два человека, а в одном из районов города вспыхнули складские помещения. / © Associated Press

25 июня 2026 года. Киев оказался под ракетным обстрелом. Пострадали два человека, а в одном из районов города вспыхнули складские помещения. / © Associated Press

26 июня 2026 года. Состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией в формате 160 на 160. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. / © Associated Press

26 июня 2026 года. Состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией в формате 160 на 160. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. / © Associated Press

27 июня 2026 года. В Венесуэле продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после серии мощных землетрясений. По последним официальным данным, число погибших возросло до 589 человек, еще тысячи считаются пропавшими без вести. / © Associated Press

27 июня 2026 года. В Венесуэле продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после серии мощных землетрясений. По последним официальным данным, число погибших возросло до 589 человек, еще тысячи считаются пропавшими без вести. / © Associated Press

28 июня 2026 года. Кенийские полицейские арестовали протестующих возле парламента во время демонстрации по случаю второй годовщины гибели более 60 человек во время антиправительственных протестов, приведших к штурму парламента в Найроби. / © Associated Press

28 июня 2026 года. Кенийские полицейские арестовали протестующих возле парламента во время демонстрации по случаю второй годовщины гибели более 60 человек во время антиправительственных протестов, приведших к штурму парламента в Найроби. / © Associated Press

29 июня 2026 года. Не менее четырех человек погибли в американском штате Кентукки в результате наводнения, вызванного проливными дождями. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Более 60 жителей были спасены и эвакуированы в безопасные места. / © Getty Images

29 июня 2026 года. Не менее четырех человек погибли в американском штате Кентукки в результате наводнения, вызванного проливными дождями. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Более 60 жителей были спасены и эвакуированы в безопасные места. / © Getty Images

30 июня 2026 года. Завершились оба заключительных матча группового этапа ЧМ-2026 по футболу в группе J, в которых Аргентина уверенно обыграла Иорданию, а Австрия и Алжир сыграли в результативную ничью. / © Associated Press

30 июня 2026 года. Завершились оба заключительных матча группового этапа ЧМ-2026 по футболу в группе J, в которых Аргентина уверенно обыграла Иорданию, а Австрия и Алжир сыграли в результативную ничью. / © Associated Press

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