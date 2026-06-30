ТСН Украина Дата публикации 08:10, 30.06.26 Категория Украина Количество просмотров 354 Время на прочтение 5 мин Топ фотографий, поразивших и изменивших мир в июне 2026 — вы должны это увидеть Редакция представляет подборку самых интересных событий, попавших в объектив. Автор публикации Анастасия Павленко Комментарии Поделиться Поделиться: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопировать ссылку Киев, 15 июня 2026 / © Getty Images ТСН.ua собрал все важные и яркие фото из Украины и мира. Что произошло в июне 2026 года — смотрите в нашей фотоподборке. 1 июня 2026 года. По меньшей мере, 20 протестующих задержали возле миграционного центра Delaney Hall в Ньюарке, штат Нью-Джерси. После введения комендантского часа полиция применила слезоточивый газ и разогнала толпу. Протесты возле центра продолжаются с 22 мая после критики условий содержания мигрантов со стороны представителей Демократической партии. По сообщениям, часть заключенных в центре начала голодовку из-за условий пребывания. / © Associated Press 2 июня 2026 года. Государственный секретарь США Марко Рубио регулярно сталкивается с антивоенными активистами, которые прерывают его выступления на слушаниях в Конгрессе. Подобные акции проходят во время обсуждений бюджета, внешней политики и международных конфликтов. / © Associated Press 3 июня 2026 года. В столице Индии Нью-Дели произошел пожар в многоэтажном здании, в результате которого погиб, по меньшей мере, 21 человек. Инцидент произошел в густонаселенном районе Малвия Нагар, расположенном в южной части города. / © Associated Press 4 июня 2026 года. Массовые протесты вспыхнули в Кении из-за планов США построить карантинный центр для больных Эболой на авиабазе Лайкипия. Местные жители опасаются распространения смертельного вируса и начали стычки с полицией. Вспышка опасной болезни зафиксирована в Демократической Республике Конго, что спровоцировало создание изолятора. / © Associated Press 5 июня 2026 года. В Албании продолжаются массовые акции протеста, известные как «Революция фламинго», направленные против планов правительства построить элитный курорт стоимостью 1,4 миллиарда евро на экологически уязвимом побережье. / © Associated Press 6 июня 2026 года. 24-летний Кроу-Армстронг стал 13-м игроком в истории Чикаго Кабс, которому удалось в одной игре выбить хит на 1, 2, 3 и 4 базе. / © Associated Press 7 июня 2026 года. В Мадриде более 1,2 млн человек пришли на мессу под открытым небом при участии Папы Льва XIV. Богослужение состоялось на площади Сибелес и прилегающих улицах. / © Associated Press 8 июня 2026. Сцены, где сборщики тряпья ищут материалы для переработки на свалке во Всемирный день окружающей среды, ежегодно становится объективом для фоторепортажей. В Гувахате (Индия) такие кадры ярко подчеркивают контраст между официальным празднованием и реальностью жизни людей. / © Associated Press 9 июня 2026 года. Иранская ракета, одна из запущенных, приземлилась вблизи города Иерихон на Западном берегу. / © Associated Press 10 июня 2026 года. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8 по шкале Рихтера, в результате которого погибли, по меньшей мере, 19 человек, более 200 получили ранения в поврежденных зданиях. / © Associated Press 11 июня 2026 года. В пакистанском городе Музаффарабад потерпел крушение военно-транспортный вертолет Ми-17 армейской авиации. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. / © Associated Press 12 июня 2026 года. Один из самых известных и интимных портретов Артура Уелсли, 1-го герцога Веллингтонского (1769–1852), созданный выдающимся английским художником сэром Томасом Лоуренсом, выставлен на аукцион. Оценочная стоимость — 16 млн долларов. / © Associated Press 13 июня 2026 года. Протесты в Боливии продолжаются пятую неделю подряд. Нынешний кризис в Боливии разворачивается на фоне длительной политической нестабильности, в частности после организации государственного переворота в июне 2024 года. / © Associated Press 14 июня 2026 года. Пакистан возобновил авиаудары в Афганистане, в результате чего погибло много людей. / © Associated Press 15 июня 2026 года. Состоялась третья игра финальной серии НБА 2026 года между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс». Матч завершился победой «Сперс» со счетом 115:111. Это была их единственная победа в финале — «Никс» выиграли серию (4:1). Просмотр матчей вызвал невероятный ажиотаж, а фанаты массово устраивали вечеринки и собирались в барах и на открытых площадках города. / © Associated Press В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли пять человек, еще более 30 получили ранения. Под удар попали жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и культурного наследия. / © Associated Press 16 июня 2026 года. Белфаст охватили массовые антииммиграционные беспорядки и столкновения, которые начались после того, как 30-летний гражданин Судана совершил жестокое нападение с ножом на местного жителя. / © Associated Press 17 июня 2026 года. На Бале состоялся ежегодный Фестиваль Искусств (PKB или Bali Arts Festival). Это самое масштабное культурное событие в Индонезии, которое длится в течение месяца. Цель фестиваля — презентовать и сохранять культурное наследие Индонезии. Каждый год со всех уголков страны сюда съезжаются разные коллективы и представляют свою уникальную культуру. Для местных жителей это событие является культовым. 18 июня 2026 года. США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующую договоренность удалось достичь во время переговоров высокого уровня в Швейцарии. / © Associated Press 19 июня 2026 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу футболку национальной сборной Германии с номером 47 и фамилией Трампа. / © Associated Press 20 июня 2026 года. Российские оккупанты КАБами ударили по Холодногорскому району Харькова, много пострадавших, среди них — 6-летний ребенок. / © Associated Press 21 июня 2026 года. Тысячи ультраортодоксальных евреев протестуют в Нетании против обязательной службы в армии, требуя освобождения уклонистов на фоне военного кризиса в Израиле. / © Associated Press 22 июня 2026 года. В Вашингтоне состоялся марш равенства. Первый марш равенства в Вашингтоне состоялся в 1975 году. За более 40 лет увеличилась не только площадь, где он проходит, но и существенно возросло количество участников. / © Associated Press 23 июня 2026 года. Детеныш большой панды, родившийся в Индонезии, появился на публике. Бамбуковый медвежонок родился в ноябре прошлого года. Официальное имя Сатрио Варатама, что в переводе означает маленький храбрый воин, ему дал президент Индонезии Прабово Субианто. Индонезийцы чаще называют своего любимца просто Рио. / © Associated Press 24 июня 2026 года. В Европе фиксируют многочисленные температурные рекорды. Так, на днях на западе Франции столбик термометра поднялся почти до 44°C. По прогнозам, в ближайшие недели жара не отступит, но ее эпицентр сместится на Балканский полуостров. / © Associated Press 25 июня 2026 года. Киев оказался под ракетным обстрелом. Пострадали два человека, а в одном из районов города вспыхнули складские помещения. / © Associated Press 26 июня 2026 года. Состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией в формате 160 на 160. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. / © Associated Press 27 июня 2026 года. В Венесуэле продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после серии мощных землетрясений. По последним официальным данным, число погибших возросло до 589 человек, еще тысячи считаются пропавшими без вести. / © Associated Press 28 июня 2026 года. Кенийские полицейские арестовали протестующих возле парламента во время демонстрации по случаю второй годовщины гибели более 60 человек во время антиправительственных протестов, приведших к штурму парламента в Найроби. / © Associated Press 29 июня 2026 года. Не менее четырех человек погибли в американском штате Кентукки в результате наводнения, вызванного проливными дождями. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Более 60 жителей были спасены и эвакуированы в безопасные места. / © Getty Images 30 июня 2026 года. Завершились оба заключительных матча группового этапа ЧМ-2026 по футболу в группе J, в которых Аргентина уверенно обыграла Иорданию, а Австрия и Алжир сыграли в результативную ничью. / © Associated Press Комментарии Сортировать: Новые Старые Популярные Отправить