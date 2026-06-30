Англія — ДР Конго: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Англії / © Associated Press

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У середу, 1 липня, збірні Англії та ДР Конго зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США). Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Англія посіла перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0).

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ДР Конго фінішувала третьою у квартеті K, зігравши внічию з Португалією (1:1), програвши Колумбії (0:1) та обігравши Узбекистан (3:1).

Прогноз букмекерів на матч Англія — ДР Конго

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Нічия — 5,33. Виграш конголезців — 12,00.

На вихід англійців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,11. Прохід ДР Конго до наступної стадії — 6,66.

Переможець пари Англія — ДР Конго в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Мексика — Еквадор.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

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