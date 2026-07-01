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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

25-річна акторка Лексі Майнтрі одягла у Лондоні сукню Різ Візерспун

Це був неймовірний образ, який точно вартий уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Лексі Майнтрі

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Після масштабного престуру по США акторка Лексі Майнтрі вирушила до Лондону, щоб рекламувати серіал «Елль» у якому зіграла. Проєкт став приквелом до фільму 2001 року «Білявка у законі», де у свій час зіграла Різ Візерспун.

На червону доріжку Лексі вийшла у вишуканій рожевій сукні від бренду Stella McCartney, яка мала привабливе цікаве декольте і підкреслювала фігуру. Також у вбрання був шлейф, а поєднала акторка вбрання з високою зачіскою і гламурними прикрасами з каменями.

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Сукня ця є особливою, адже саме її акторка Різ Візерспун, яка є продюсеркою проєкту, носила на Met Gala 2014 року. Ймовірно, саме це вбрання вона позичила дівчині для виходу у Лондоні.

Різ Візерспун на Met Gala 2014 / © Getty Images

Різ Візерспун на Met Gala 2014 / © Getty Images

Раніше Лексі також носила сукню Різ. Річ у тім, що вона була одягнена у рожеву сукню, створену брендом Marc Jacobs. Вбрання є вінтажним і точно цю саму сукню носила Різ Візерспун 2001 року, коли прийшла на прем’єру фільму «Білявка у законі», що відбулася у Каліфорнії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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