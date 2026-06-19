Зірка приквелу "Білявка в законі" одягла оригінальну сукню Різ Візерспун з прем’єри 2001 року

Акторка Лексі Майнтрі / © Getty Images

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2024 року Різ Візерспун анонсувала, що «Білявка в законі» повертається, але не як фільм, а як серіал-спіноф цієї історії. Комедійне шоу вже готове і отримало назву «Елль» (Elle). Однак виконала головну роль вже не Візерспун, а 25-річна акторка Лексі Майнтрі.

Оскільки зараз розпочалася промокампанія з просування серіалу, Лексі активно почала з’являтися на публіці і відвідувати різноманітні заходи, зокрема відвідала інтерв’ю у The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Дівчину сфотографували папараці, але увагу привернула її особлива сукня, адже вбрання виявилося культовим.

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Річ у тім, що Лексі була одягнена у рожеву сукню, створену брендом Marc Jacobs. Вбрання є вінтажним і точно цю саму сукню носила Різ Візерспун 2001 року, коли прийшла на прем’єру фільму «Білявка у законі», що відбулася у Каліфорнії.

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Сукня була довжиною міді, з силуетом «русалка» та верхом на бретельках. Яскраво-рожева тафта, з якої вона пошила, доповнена зверху легким і прозорим чорним тюлем-сіткою.

Різ Візерспун, 2001 рік / © Getty Images

До речі, можливо Різ поділилася сукнею з Лексі, адже акторка має величезний гардероб, зокрема, зберігає образи героїні фільму «Білявка у законі», про що сама розповіла. За словами Візерспун, вона залишила собі весь гардероб Елль Вудс, включно з 77 парами туфель Jimmy Choo і це навіть було прописано в її контракті. Речі багато років зберігаються на складі.

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