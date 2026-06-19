ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

Зірка приквелу "Білявка в законі" одягла оригінальну сукню Різ Візерспун з прем’єри 2001 року

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Акторка Лексі Майнтрі

Акторка Лексі Майнтрі / © Getty Images

2024 року Різ Візерспун анонсувала, що «Білявка в законі» повертається, але не як фільм, а як серіал-спіноф цієї історії. Комедійне шоу вже готове і отримало назву «Елль» (Elle). Однак виконала головну роль вже не Візерспун, а 25-річна акторка Лексі Майнтрі.

Оскільки зараз розпочалася промокампанія з просування серіалу, Лексі активно почала з’являтися на публіці і відвідувати різноманітні заходи, зокрема відвідала інтерв’ю у The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Дівчину сфотографували папараці, але увагу привернула її особлива сукня, адже вбрання виявилося культовим.

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Річ у тім, що Лексі була одягнена у рожеву сукню, створену брендом Marc Jacobs. Вбрання є вінтажним і точно цю саму сукню носила Різ Візерспун 2001 року, коли прийшла на прем’єру фільму «Білявка у законі», що відбулася у Каліфорнії.

Сукня була довжиною міді, з силуетом «русалка» та верхом на бретельках. Яскраво-рожева тафта, з якої вона пошила, доповнена зверху легким і прозорим чорним тюлем-сіткою.

Різ Візерспун, 2001 рік / © Getty Images

Різ Візерспун, 2001 рік / © Getty Images

До речі, можливо Різ поділилася сукнею з Лексі, адже акторка має величезний гардероб, зокрема, зберігає образи героїні фільму «Білявка у законі», про що сама розповіла. За словами Візерспун, вона залишила собі весь гардероб Елль Вудс, включно з 77 парами туфель Jimmy Choo і це навіть було прописано в її контракті. Речі багато років зберігаються на складі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie