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Легендарна стрижка з 90-х знову в моді: стильна зачіска, яка пасує абсолютно всім жінкам
2026 року на вершину популярності впевнено повертається стрижка, яка свого часу була справжнім хітом 90-х. Сьогодні вона отримала сучасне переосмислення та знову стала однією з найпопулярніших серед жінок різного віку.
Щороку стилісти пропонують десятки нових варіантів зачісок, проте далеко не всі вони стають універсальними. Одні пасують лише певному типу обличчя, інші потребують складного укладання або регулярної корекції. Саме тому багато жінок знову звертають увагу на перевірені часом рішення. Одним із них став каскад — багатошарова стрижка, яка додає волоссю легкості, рухливості та природного об’єму. Вона однаково пасує як молодим дівчатам, так і жінкам після 40, 50 і навіть 60 років.
Чому каскад знову став популярним
Головна причина повернення цієї стрижки — прагнення до природності. Сучасні тренди дедалі частіше відмовляються від надмірної графічності та складних форм на користь легких і невимушених образів.
Каскад дозволяє бути волоссю живим і об’ємним навіть без щоденного укладання. Завдяки багатошаровій техніці пасма красиво обрамляють обличчя та створюють ефект густішого волосся.
Крім того, така зачіска чудово поєднується з актуальними тенденціями на природний макіяж, легкий стиль в одязі та невимушені образи.
Кому пасує ця стрижка
Саме універсальність зробила каскад справжньою класикою.
Власницям круглого обличчя він допомагає візуально витягнути пропорції та зробити риси більш витонченими.
Для квадратного типу лиця багатошарові пасма пом’якшують лінію щелепи та додають образу жіночності.
Жінкам з овальним обличчям каскад дозволяє підкреслити природну гармонію рис.
Власницям трикутної форми каскад допомагає збалансувати пропорції.
Також стрижка добре виглядає як на прямому, так і на хвилястому волоссі різної довжини.
Ідеальне рішення для тонкого волосся
Багато жінок стикаються з проблемою втрати об’єму. Особливо це помітно після 40 років, коли структура волосся поступово змінюється.
Каскад дозволяє візуально зробити зачіску пишнішою без використання великої кількості засобів для укладання. Завдяки різній довжині пасом створюється природний об’єм біля коренів, а волосся виглядає густішим і доглянутішим.
Саме тому цю стрижку часто рекомендують стилісти жінкам із тонким або ослабленим волоссям.
Омолоджувальний ефект
Ще одна причина популярності каскаду — його здатність освіжати зовнішність.
Легкі пасма біля обличчя приховують вікові зміни, пом’якшують контури та роблять образ більш сучасним. На відміну від занадто коротких або надто суворих стрижок, каскад додає легкості та динаміки.
Саме тому багато жінок після 50 років обирають цю зачіску як альтернативу класичному каре чи коротким стрижкам.
Які варіанти каскаду наймодніші цього сезону
2026 року стилісти рекомендують кілька актуальних варіантів цієї стрижки:
довгий каскад із м’якими переходами;
каскад на середню довжину волосся;
поєднання каскаду з подовженим чубчиком-шторкою;
текстурований каскад із легкою недбалістю;
багатошаровий каскад для хвилястого волосся.
Особливо популярним став варіант із природним укладанням, коли волосся виглядає максимально легко та невимушено.
Як доглядати за стрижкою
Однією з головних переваг каскаду є простота догляду. Для підтримання форми достатньо оновлювати стрижку приблизно раз на три місяці.
Для укладання зазвичай вистачає фена та круглої щітки. А власниці хвилястого волосся можуть взагалі обмежитися легким сушінням природним способом.
Додатковий об’єм допоможуть створити муси або спреї для прикореневої зони, однак навіть без них каскад матиме ефектний вигляд.