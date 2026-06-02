Стрижка японський боб / © pexels.com

Вона вже підкорила модні подіуми, соціальні мережі та салони краси, ставши новою інтерпретацією класичного боба.

Що таке японський боб

Японський боб — це коротка або середня стрижка з м’якими лініями, чіткою формою та природним об’ємом. На відміну від класичного боба, ця версія має вигляд легший, більш розслаблений та «повітряний».

Головна ідея стрижки — створити ефект доглянутого, але максимально природного волосся без складного укладання.

Чому японський боб став трендом літа

Ця стрижка стала популярною завдяки кільком ключовим перевагам:

додає об’єму навіть тонкому волоссю;

має стильний вигляд без щоденного укладання;

підходить для спекотного літа;

підкреслює риси обличчя;

поєднується з мінімалістичним стилем.

Саме тому японський боб називають ідеальною стрижкою «без зусиль».

Кому пасує японський боб

Японський боб — трендова стрижка літа 2026 / © Фото з відкритих джерел

Ця стрижка універсальна, але особливо гарний вигляд має на:

жінках із тонким або середнім волоссям;

власницях овальної та круглої форми обличчя;

тих, хто хоче візуально омолодити образ;

прихильницях простого догляду за волоссям.

Японський боб допомагає створити ефект легкості та гармонії в образі.

Варіанти укладання

Попри свою простоту, ця стрижка має кілька стильних варіацій:

гладкий мінімалістичний боб;

трохи текстурований «живий» варіант;

подовжений японський боб;

варіант із легким чубчиком.

Кожен із них дозволяє адаптувати стрижку під індивідуальний стиль.

Японський боб як beauty-тренд 2026 року

2026 року в моді природність і легкість. Саме тому японський боб став символом сучасної естетики — без перевантаження засобами для укладання, без складних форм і зайвого об’єму.

Це не просто стрижка, а стиль життя, де цінується комфорт і природна краса.

