ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по обласному центру касетними боєприпасами, щоб вбити якомога більше цивільних

Російські війська застосували касетні боєприпаси під час атаки на Дніпро. За словами мера обласного центру, це було зроблено навмисно, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних та екстрених служб.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Наслідки ворожої атаки по Дніпру 2 червня

Наслідки ворожої атаки по Дніпру 2 червня / © Борис Філатов

Російські війська вдарили по Дніпру касетними боєприпасами, щоб спричинити якомога більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб.

Про це після атаки на місто 2 червня заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Просто подивиться собі під ноги. Весь асфальт побитий. Це — касетний боєприпас. ВОНИ НАВМИСНО бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб!!!», — йдеться в повідомленні.

Понівечений асфальт в Дніпрі / © Борис Філатов

Понівечений асфальт в Дніпрі / © Борис Філатов

Удар завдав значних руйнувань житловій забудові. Пошкоджено 50 будинків, із них сім фактично зруйновані вщент. Також унаслідок удару вибито понад 2,1 тисячі вікон та пошкоджено близько 30 автомобілів.

На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків. До них залучено майже два десятки одиниць важкої комунальної техніки.

Частина постраждалих продовжує перебувати у міських лікарнях. За словами Філатова, переважно люди дістали переломи, осколкові поранення та різані рани. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня ворог завдав удару по Дніпру. Кількість жертв атаки зросла до 11, серед них — 2 дітей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie