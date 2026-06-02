Пів будівлі зруйновано вщент: РФ вгатила по лікарнях Києва (фото, відео)

Зруйнована амбулаторія №5 на Теремках / © Міністерство охорони здоров'я України

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську масовану атаку на Київ 2 червня були пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних установ. Найбільше постраждала амбулаторія №5 на Теремках.

Про це повідомили кореспонденти ТСН та поінформували в МОЗ України.

Журналісти зняли на відео моторошні кадри наслідків атаки на столичний Виноградар. Там були знищені автівки і потрощені будинки.

Значних пошкоджень зазнала і медична інфраструктура. Зокрема, вщент зруйновано пів будівлі амбулаторії №5 на Теремках. Удар стався під ранок, близько 04:00. Попри серйозні руйнування, дивом минулося без поранених серед персоналу та відвідувачів.

Зараз на місці працюють комунальники, які рятують вціліле майно, медичне обладнання та важливу документацію.

Згідно з офіційними даними МОЗ, загалом через атаку в Києві постраждали п’ять медичних об’єктів. Зокрема, йдеться про два спеціалізовані заклади та три центри первинної медико-санітарної допомоги, розташовані у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Найбільшої шкоди зазнала амбулаторія в Голосіївському районі, де внаслідок влучання були повністю знищені другий та третій поверхи.

Завдяки тому, що персонал та хворі вчасно перемістилися до укриттів, жертв вдалося уникнути. Постраждалих на цих об’єктах немає.

Атака на Київ 2 червня — які наслідки

Російська армія вночі та вранці 2 червня завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще понад 60 осіб отримали поранення, серед постраждалих — троє дітей. Руйнування зафіксовано у восьми районах столиці: пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправну станцію, бізнес-центр і приватний медичний заклад. Рятувальні служби працюють на місцях, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

В Києві тимчасово перекрили частину вулиць і внесли зміни до маршрутів громадського транспорту. Також через удари по об’єктах енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві та кількох областях тимчасово залишилася без електропостачання.

