Шоу-бізнес
317
Дженніфер Лопес вийшла у світ в образі від відомого українського бренду

Вона з’явилася у популярному шоу в Нью-Йорку в романтичному образі, який поєднував невимушеність та елегантність.

Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес / © Getty Images

Акторка Дженніфер Лопес привернула увагу, коли виходила зі студії після зйомок шоу Watch What Happens Live у Нью-Йорку.Зірка обрала вишукане поєднання в м’яких тонах, яке ідеально відповідало її фірмовому гламурному стилю та підкреслювало фігуру.

Вона одягла білий в’язаний кардиган у поєднанні з довгою рожевою шовковою спідницею, які були виконані у бордовому відтінку. Образ Дженніфер був від українського бренду Anna October.

Також зірка доповнила лук мюлями з відкритим мисом, сховала очі за великими сонцезахисними окулярами та доповнила свій стиль ніжним золотим кольє, макіяжем і зачіскою.

Нагадаємо, що також нещоавно у сукні від Anna October з’являлася на публіці акторка та співачка Гіларі Дафф, яка відвідала захід Time100 Gala.

