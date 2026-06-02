Скажи газону «прощавай»: ландшафтні дизайнери назвали 6 трендів садівництва

Якщо ваш газон трохи набрид вам, або ви просто втомилися присвячувати свої вихідні скошуванню, поливу та прополюванню, не бійтеся.

Експерти розповіли The Spruce, що 2026 рік — це рік, коли домовласники почнуть відмовлятися від трави, що вимагає ретельного догляду, на користь зменшенню зусиль.

Розширте клумби та посадіть місцеві рослини

Якщо ви готові поступово позбутися газону, можете почати з малого, розширюючи свої клумби та грядки. Цей зсув природним чином зменшує площу вашого газону, що означає менше поливу та загального догляду.

Щодо того, що садити на своїх клумбах, відмовтеся від спраглих однорічних рослин, таких як петунії та братки, на користь багаторічних видів та місцевих рослин.

Місцеві рослини підтримують біорізноманіття, приваблюють птахів та запилювачів, і часто потребують менше води та догляду після того, як приживуться. Вони також створюють набагато динамічніший та цікавіший ландшафт, ніж монокультурний газон, зі зміною текстури, цвітіння та активністю дикої природи протягом сезонів.

Посадіть повзучі ґрунтопокривні рослини

Ґрунтопокривні рослини, такі як чебрець, давно вважалися другорядними акторами в саду, але вони заслуговують на головну роль, сприймайте їх як пишну, невибагливу альтернативу традиційним трав’янистим газонам.

Газони з конюшиною

Не дивно, що газони з конюшиною стали улюбленцем садівників в останні роки. Вони додають текстурної привабливості, потребують менше догляду, ніж традиційний газон, і їх створення відносно недороге.

Квіти конюшини також допомагають перетворити газони на місця живлення для бджіл та інших комах-запилювачів. Однак привабливість для запилювачів залежить від одного вирішального фактора: вибору рослин.

Щодо газонів з конюшиною, важливо розуміти, що є місцевим для вашого регіону, і вибирати рослини навмисно.

Газони з польовими квітами

Газон із польовими квітами може здатися мрією про постійно змінюваний колір та запилювачів. Звичайно, перетворення акуратно доглянутого газону на квітучий луг не відбувається за одну ніч. Краще використовувати поетапний підхід, а не виривати все одразу.

Почніть з невеликих змін, надаючи пріоритет місцевим видам, що підходять для ваших умов. Поступово зменшуйте свій газон, розширюючи наявні клумби.

Розширений ландшафтний дизайн

Заміна трави на бетон може здатися антиутопічною ідеєю, але продумано розроблений ландшафтний дизайн може створити ландшафт, який має багатошаровий вигляд, як і традиційний газон.

Не піддавайтеся спокусі просто вимостити прямокутник трави. Успішний ландшафтний дизайн має більше нагадувати величезну садову доріжку, ніж суворий бетонний простір.

Вибір матеріалу також має значення. Бруківка або бетон, розроблені для імітації плит з натурального каменю, візуально розбивають поверхню, запобігаючи конотаціям парковання.

Ландшафтний дизайн також має найкращий вигляд, коли він збалансований рясними рослинами. Використовуйте валуни, щоб пом’якшити різкий перехід між ландшафтним дизайном та зеленню.

Підняті грядки

Для тих, хто більше зацікавлений у збиранні врожаю, ніж у косінні трави, підняті грядки можуть бути переконливою альтернативою традиційному газону.

Для переднього двору варто звернути увагу не на звичайні дерев’яні грядки, які можуть піддаватися впливу погодних умов та деформуватися. Кам’яні або оцинковані металеві кашпо мають більш вишуканий вигляд і не змусять вас поспішати замінювати їх через кілька сезонів.

