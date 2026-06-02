ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Актриса Ребел Вілсон поділилася милими фото зі своєю дружиною

Зірка розчулила шанувальників новими знімками в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Ребел Вілсон із дружиною Рамоною

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон опублікувала у своєму Instagram серію фото зі своєю дружиною — дизайнеркою Рамоною Агрумою. Вони позували на набережній у Сіднеї навпроти знаменитого Гарбор-Брідж.

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Жінки мали гармонійний вигляд, адже обидві були одягнені в сукні рожевих відтінків.

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Найімовірніше, фото присвячене Pride Month. Це щорічна міжнародна подія, що припадає на червень. Цей період присвячений видимості, правам і культурі ЛГБТК+ спільноти. Його мета — нагадати про важливість рівності, свободи і підтримки прав людини для кожного.

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.

Нещодавно Ребел і Рамона стали мамами вдруге. У них народилася донька, яку назвали Роуз Естель.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie