Актриса Ребел Вілсон поділилася милими фото зі своєю дружиною

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Реклама

46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон опублікувала у своєму Instagram серію фото зі своєю дружиною — дизайнеркою Рамоною Агрумою. Вони позували на набережній у Сіднеї навпроти знаменитого Гарбор-Брідж.

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Жінки мали гармонійний вигляд, адже обидві були одягнені в сукні рожевих відтінків.

Ребел Вілсон із дружиною Рамоною / © Instagram Ребел Вілсон

Найімовірніше, фото присвячене Pride Month. Це щорічна міжнародна подія, що припадає на червень. Цей період присвячений видимості, правам і культурі ЛГБТК+ спільноти. Його мета — нагадати про важливість рівності, свободи і підтримки прав людини для кожного.

Реклама

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.

Нещодавно Ребел і Рамона стали мамами вдруге. У них народилася донька, яку назвали Роуз Естель.

Новини партнерів