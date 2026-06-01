Данія — Україна: букмекери зробили прогноз на товариський матч
Після перемоги над поляками в дебютному матчі під керівництвом Андреа Мальдери "синьо-жовті" зіграють з данцями.
У неділю, 7 червня, збірна України з футболу, яка наприкінці травня обіграла Польщу в товариському матчі, проведе контрольний поєдинок проти команди Данії.
Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе на "Оденсе Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Для "синьо-жовтих" це буде другий матч під керівництвом нового головного тренера — Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Дебютував італійський фахівець на чолі української збірної перемогою над поляками з рахунком 2:0.
Прогноз букмекерів на матч Данія — Україна
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Данії. На перемогу данців приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80. Нічия — 3,28. Виграш українців — 4,60.
Україна та Данія не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, а данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії.
Відтак прийдешній спаринг стане для команд підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.
