Данія — Україна: букмекери зробили прогноз на товариський матч

Збірна України з футболу

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу, яка наприкінці травня обіграла Польщу в товариському матчі, проведе контрольний поєдинок проти команди Данії.

Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе на "Оденсе Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде другий матч під керівництвом нового головного тренера — Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Дебютував італійський фахівець на чолі української збірної перемогою над поляками з рахунком 2:0.

Прогноз букмекерів на матч Данія — Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Данії. На перемогу данців приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80. Нічия — 3,28. Виграш українців — 4,60.

Україна та Данія не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, а данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії.

Відтак прийдешній спаринг стане для команд підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

