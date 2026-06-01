ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Данія — Україна: букмекери зробили прогноз на товариський матч

Після перемоги над поляками в дебютному матчі під керівництвом Андреа Мальдери "синьо-жовті" зіграють з данцями.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу, яка наприкінці травня обіграла Польщу в товариському матчі, проведе контрольний поєдинок проти команди Данії.

Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе на "Оденсе Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Україна.

Для "синьо-жовтих" це буде другий матч під керівництвом нового головного тренера — Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Дебютував італійський фахівець на чолі української збірної перемогою над поляками з рахунком 2:0.

Прогноз букмекерів на матч Данія — Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Данії. На перемогу данців приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80. Нічия — 3,28. Виграш українців — 4,60.

Україна та Данія не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, а данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії.

Відтак прийдешній спаринг стане для команд підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався від Євро-2012.

Також ми розповідали, що Шеченко відреагував на дебютну перемогу Мальдери на чолі збірної України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie